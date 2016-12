Briloner Autorin veröffentlicht Thriller und Fantasy Buch

Brilon-Totallokal: Ein Fantasy- und Science-Fiction-Fan war Claudia Dieckmann aus Brilon schon immer

brilon-totallokal: Ein Fantasy- und Science-Fiction-Fan war Claudia Dieckmann aus Brilon schon immer, auch Bücher von Stephen King liest sie schon lange gerne – da ist es nur nahe liegend, dass auch ihre ersten eigenen Werke aus jener Richtung stammen.

Ihr Thriller „Ein unerbittlicher Scharfschütze“ ist vor wenigen Monaten im Hein-Verlag erschienen. Auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober wurde das Buch erstmals vorgestellt, seitdem ist es in allen Buchhandlungen erhältlich und über das Internet zu bestellen. 12 Euro kostet das 242-seitige Werk, in dem es um Kriminalität, Rache und Gewalt geht.

Geschrieben hat die Autorin, die ihre Bücher unter dem Namen CD Sanders veröffentlicht, schon seit ihrer Jugend, doch erst Anfang des Jahres 2015 widmete sie sich ernsthaft dem „Thriller-Projekt“. „Die Idee musste einfach raus“, schildert Claudia Dieckmann. Und in diesem Jahr ging dann plötzlich alles ganz schnell. Im März war ein Verlag gefunden, im April alle Kapitel geschrieben. Sechs Monate später hielt die Autorin es selbst das erste Mal als Printausgabe in den Händen – „ein schönes Gefühl.“

Ebenfalls in diesem Jahr kam dann auch noch der erste Teil ihrer Fantasy-Reihe „Welt der Begabten“ auf den Markt. „Das Talar-Universum“ ist bei neobooks als Self-Publishing erschienen. Als ebook kostet die Lektüre über die Welt Talar und paranormale Wesen 4,99 Euro, als Printausgabe 12,99 Euro.

Aus der Feder von CD Sanders stammen auch schon einige Kurzgeschichten und Gedichte. Mit ihrem nächsten Werk will die Brilonerin in einem weiteren Genre literarisch tätig werden, es soll eine Liebesgeschichte werden. Doch natürlich ist auch der zweite Teil der Fantasy-Reihe bereits in Planung. So will Claudia Dieckmann ihrem Ziel – das Schreiben als Hauptberuf auszuüben – ein Stück näher kommen.

Wer nun auf die Briloner Autorin und ihre Werke aufmerksam geworden ist, sollte sich die Lektüre am Besten gleich ins heimische Bücherregal holen. Für die noch Unentschlossenen liegen Leseproben vom „unerbittlichen Scharfschützen“ und dem „Talar – Universum“ als Flyer in den Briloner Buchhandlungen Podszun und Käpt’n Book, sowie in den Briloner Markant- und Rewe-Märkten zusammen mit einem kleinen Präsent aus.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon