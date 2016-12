Einladung zum Bibelteilen

brilon-totallokal: Das heutige Evangelium ist der dritte Teil der Erzählung von Jesu Geburt nach Lukas. In ihm geht es darum, wie die Hirten und wir alle zu Jesus hinfinden. Die Hirten, die von Jesu Wesen erzählen, machen es uns vor, ebenso wie danach in besonderer Weise Maria, die Gottes Wirken in ihrem Herzen nachwirken lässt.

Wir alle sind vom Evangelisten Lukas ausdrücklich eingeladen, uns mit den Hirten und mit Maria zu identifizieren und zu staunen, denn mit dem Wort „alle“ im Text sind wir Hörenden gemeint. Gemeinsam mit Pastor Unterhalt wollen wir das Sonntagsevangelium lesen und den Text der Heiligen Schrift entdecken.

Wir lesen aus Lukas den Abschnitt 2,16-21

Dazu laden wir herzlich am Donnerstag, 29. Dezember um 19:30 Uhr ins Pfarrzentrum Brilon, Kirchenstraße 3, 59929 Brilon ein.

Wir freuen uns mit vielen interessierten das Sonntagsevangelium zu lesen.

Quelle: Rainer Hecker