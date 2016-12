Festnahme in Brilon

Olsberg: Am Mittwochmorgen gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine zivile Streifenwagenbesatzung drei männlicher Personen auf der Straße „Ruhrufer“. Die Männer flüchteten während der Kontrolle. Ein 29-jähriger Mann konnte gestellt werden. Bei der Kontrolle konnte sich lediglich ein 29-jähriger Mann aus Olsberg ausweisen. Die beiden anderen Männer gaben ihre Personalien nur mündlich an. Im Lauf der Überprüfungen rannten die Männer davon. Bei der Verfolgung konnte ein Mann festgehalten werden. Dieser wehrte sich körperlich und konnte sich der Festnahme entziehen. Bei der weiteren Verfolgung wurde dann der 29-jährige Olsberger gestellt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden anderen Männer flüchten. Ermittlungen führten zur Identifizierung der beiden Männer. Gegen einen 26-jährigen Mann aus Paderborn liegt ein Haftbefehl vor. Der Mann aus Olsberg wurde nach der Überprüfung der Personalien entlassen. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Die Polizei fragt: Wem ist das Trio am späten Dienstagabend beziehungsweise in der Nacht zum Mittwoch im Bereich Olsberg aufgefallen? Gibt es Hinweise zu Straftaten welche von den drei Männern begangen worden sein könnten? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Quelle: Polizei HSK