Patrick Sensburg liest vor

Brilon-totallokal: Vorgelesen-bekommen ist schön und Vorlesen macht Spaß!

brilon-totallokal: Unter diesem Motto hatte sich am Gymnasium Petrinum prominenter Besuch angesagt: anlässlich des bundesdeutschen Vorlesetages hatte der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg (CDU) am 9. Dezember 2016 seinen Besuch an seiner alten Schule angesagt.

Er überreichte dem diesjährigen Sieger des Vorlesewettbewerbs der Jahrgangsstufe 6, Joshua Busch, als Preis einen Büchergutschein – um dann auch selbst vorzulesen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kolleginnen und Kollegen hatte er sich als Adressaten nicht Kindergarten- oder Grundschulkindern ausgewählt, sondern Schülerinnen und Schülern eines Leistungskurses Deutsch. Dieser Vorschlag stieß beim Leistungskurs Deutsch am Petrinum sofort auf Interesse und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht:

Der Abgeordnete las das erste Kapitel aus Franz Kafkas „Verwandlung“, und die Schülerinnen und Schüler erlebten nicht nur die vereinnahmende Wirkung, die von dem von Kafka geschaffenen Szenario (ein Mann findet sich morgens in seinem Bett als Käfer verwandelt) ausging, sondern auch die entspannende und bereichernde Wirkung des Vorgelesen-Bekommens.

Die anschließende Diskussion mit Prof. Sensburg und den Schülerinnen und Schülern thematisierte auch die Wirkung und Sinn des Vorlesens. Das strukturierte, betonte und zuhörerorientierte Sprechen und Vorlesen hat sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum eine hohe Bedeutung. Es zu üben, bereitet auf die Teilhabe an unserer Gesellschaft vor.

Einige Schülerinnen und Schüler (Vincent Strick, Luisa Weber) lasen denn auch selbst von ihnen ausgewählte Texte vor und stellten sich dem Feedback der Zuhörer. Am Ende des interessanten und vergnüglichen Vormittags durften sich die Kursteilnehmer und Schulleiter J. Droste noch über einen besonderen Genuß freuen: Die Schülerin Annika Rüther, die Kurslehrerin Barbara Raulf und Patrick Sensburg brachten gekonnt und professionell noch eine Szene aus dem „Faust“, der derzeitigen Lektüre des Kurses, zu Gehör – sehr zum Vergnügen ihres Publikums.

Quelle: J. Droste

