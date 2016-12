Zauber, Blackjack, Baccara im Casino CGH!

Brilon-Totallokal: Große Prunksitzung in Hoppecke am 21. Januar 2017 unter anderem mit dem Zauberer Carsten Risse aus Warstein!

brilon-totallokal: Hoppecke. Die Carnevals-Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V. feiert am Samstag, den 21.01.2017 ab 19.11 Uhr ihre große Prunksitzung in der Schützenhalle Hoppecke. Das diesjährige Motto steht ganz im Zeichen des Glücksspiels, daher erwartet die Karnevalisten auch an diesem Abend ein Programm, das sie in die Welt von Glamour und Spiel entführt.

Die Hoppecker Show- und Gardetanzgruppen begeistern dann wieder mit abwechslungsreichen Tänzen und Einlagen und auch aus dem Ort selbst gibt es aus dem vergangenen Jahr wieder so einiges Interessantes zu berichten. Ein Highlight des Abends dürfte Zauberer Carsten Risse aus Warstein sein, der das Publikum mit seinen Künsten verzaubert. Die Suche nach einem Nachfolger für Prinz Till I. (Kemmerling) wird ebenfalls ein Höhepunkt des diesjährigen Programms.

Musikalische Highlights werden der Musikverein Hoppecke „Die Hochsauerländer“ sowie der Fanfarenzug „Prinz-Regent“ Büren e.V. setzen. Im Anschluss an das Programm wird DJ Pit alias Peter Maresch den Karnevalisten noch richtig einheizen.

Die Jubilare der CGH: Friedel I. (Spratte) war Prinz vor 50 Jahren, vor 40 Jahren regierte uns Heinz Josef I. (Kappe). Vor 25 Jahren hieß der Mann mit dem Ziegenzepter dann Johannes I. (Kemmerling). Alle interessierten Närrinnen und Narren merken sich am besten schon jetzt auch unsere weiteren Highlights vor: Das Show- und Gardetanzturnier am 23.02.17 sowie Kinderkarneval am 26.02.17. Weitere Infos auch auf unserer Homepage unter www.carnevals-gesellschaft-hoppecke.de.

Quelle: Katharina Schmelter

