Konferenz der Sauerländer SPD: Wahljahr 2017 im Fokus

Brilon-Totallokal: „NRW geht es gut! Die SPD-geführte Landesregierung hat das Land in den vergangenen Jahren voran gebracht

brilon-totallokal: „NRW geht es gut! Die SPD-geführte Landesregierung hat das Land in den vergangenen Jahren voran gebracht. Daran ändert sich auch nichts, wenn die CDU jeden Tag das Land und seine Bürger schlecht redet. Auch im Bund hat die SPD viele wichtige sozialdemokratische Themen wie „Mindestlohn“ und „Rente mit 63“ durchgesetzt, unsere Bilanz kann sich sehen lassen“, stellt der heimische Bundestagsabgeordnete, Dirk Wiese, fest und ergänzt: „Anlässlich der anstehenden Wahlen im Mai und September 2017 wollen wir nun mit Achim Post und unseren Landtagskandidaten Margit Hieronymus und Peter Newiger diskutieren, welche Chancen und Perspektiven die Landtags- sowie die Bundestagswahl für die SPD vor Ort bieten. Eine bessere Infrastruktur vor Ort, das Vorantreiben des Breitbandausbaus in der Region, eine lückenlose Gesundheitsversorgung im HSK und die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen sind dabei einige der wichtigsten Vorhaben der SPD.“

Die Veranstaltung findet am 10. Januar um 18 Uhr im Gasthof Hengsbach, Bundesstr.126 in Bestwig statt. Der Titel der Konferenz lautet „2017 – NRW vor der Landtagswahl, Deutschland vor der Bundestagswahl“. Hierzu hat Dirk Wiese, Vorsitzender der HSK-SPD und Bundestagsabgeordneter, seinen Kollegen Achim Post, den Vorsitzenden der NRWLandesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion, eingeladen. Eine Broschüre zu der Bilanz der SPD-Bundestagsfraktion von 2013 bis 2016 erhalten Sie unter

folgendem Link: http://www.spdfraktion.de/themen/gesagt-getan-gerecht-4

Quelle: Andreas v. Muldau, Leiter des Büros Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon