Neujahrskonzert TonArt Olsberg in der Pfarrkirche St. Nikolaus Olsberg

Das Neue Jahr mit einem Konzert beginnen…

brilon-totallokal: Olsberg. Auch 2017 möchte der Gemischte ChorTonArt das Neue Jahr mit einem Konzert beginnen. Hierzu laden wir alle Musikfreunde am Sonntag den 08.01.2017 um 17:00 Uhr in die Pfarrkirche St. Nikolaus Olsberg zum Neujahrskonzert ein. An dieser Stelle gibt es Neues von TonArt zu berichten. Wir haben einen neuen Chorleiter Dr. Michael Hucht. Im August 2016 konnte TonArt den gebürtigen Siddinghauser, der in Detmold Musik studierte und promovierte, als Chorleiter gewinnen.

Seit Oktober bereitet sich der Chor intensiv auf das Konzert vor. Dr. Michael Hucht hat hierzu ein abwechslungsreiches Programm aus weihnachtlichen und weltlichen Liedern zusammen gestellt. Hierzu zählen Stücke wie Verleih uns Frieden von F. Mendelssohn, Adiemus, I will follow him, Viva la vida, Leise rieselt der Schnee ,ein modernes Arrangement von M.Carbow um nur einige zu nennen.

Der instrumentale Teil wird vom Bläserquintett der Eintracht Olsberg Quintity Brass gestaltet. Das Repertoire umfasst ein weit gefächertes Programm von Klassik über Jazz bis hin zur Filmmusik. Dr. Michael Hucht wird im Laufe des Programms die Zuhörer mit einem Musikstück auf der Orgel musikalisch verzaubern. Wie bei den letzten Konzerten werden auch die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen.

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Besucher. Am Ende des Konzerts bitten wir um eine freiwillige Spende für unsere Chorarbeit.

Der Eintritt ist frei.

