Briloner Stromgeschichte(n) im Notjahr 1916 – Ein „GANZ“ anderer Rückblick

Hungerjahr, Rohstoff Kohle, Stromsparmaßnahmen, Energie aus Wasserkraft und Kirchgang im Winter

brilon-totallokal: Der zunehmend totale Krieg übte beträchtliche Einflüsse auf Wirtschaft und Gesellschaft an der sogenannten Heimatfront aus. Die Wirtschaft wurde immer rigoroser auf Kriegsproduktion umgestellt und Frauen spielten eine wachsende Rolle im öffentlichen Leben. Die Menschen begannen Entbehrungen und materielle Not zu erleiden. Die Volksmassen wurden mit Siegesgeheul betäubt. Das zivile Leben an der Heimatfront war von Mangel und wachsender Not geprägt. Um 1910 lebten in der Kreisstadt Brilon 5112 Einwohner. Dazu folgende Zeitungsmeldung: „Scharfenberg, 17. März 1916, lieferte für den Heeresbedarf 800 Zentner Kartoffeln. Bravo! Gleichzeitig aber auch ein Beweis, dass genügend Kartoffeln da sind. Darum heraus damit.

12 Jahre nach dem Bau des 1. Briloner Elektrizitätswerks berichtete die Sauerländer Zeitung im Jahr 1916 auch von Ereignissen in Brilon rund um den elektrischen Strom. Die Leistung des damaligen Briloner Kraftwerks verglichen mit den heutigen Kraftwerksleistungen war nur minimal, Die elektrische Leistung von 1916 entspricht heute etwa der von zwei modernen PKW-Motoren oder einem LKW-Motor. Die Stromsparvorschläge hinsichtlich der Straßenbeleuchtung fielen bei unserem heutigen Stromverbrauch kaum ins Gewicht.

Die Zeitung schreibt:

„Stromunterbrechungen der elektrischen Licht- und Kraftstromanlagen werden, wie wir aus maßgebender Stelle erfahren haben, in der nächsten Zeit unserer Stadt und deren Bürgern bevorstehen, da es der Leitung des Elektrizitäts-Verbandes Büren-Brilon bereits seit Monaten trotz aller erdenklichen Mühe nicht möglich gewesen ist, die für die ununterbrochene Aufrechterhaltung des Betriebes notwendigen Kohlen herbeizuschaffen. Die Zechenverwaltungen haben auf wiederholte Anfragen des Werkes wegen der Kohlenlieferungen erklärt, das sie infolge Wagenmangels (Bahn) außerstande seien, die vorrätigen Kohlen zum Versand zu bringen.

Wir wollen es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, unsere Bürger, besonders die Lichtverbraucher größerer Betriebe schon jetzt auf einen sparsamen Verbrauch des elektrischen Stromes hinzuweisen, gleichzeitig aber auch nicht verfehlen, die maßgebenden Behörden darauf aufmerksam zu machen, sich hier vermittelnd zu betätigen, um der Verbandsleitung behilflich zu sein, das die erforderlichen Kohlen herangeschafft werden, zumal kein Kohlenmangel, sondern nur ein Wagenmangel besteht. Ferner wollen wir die städtische Beleuchtungskommission noch auf einen Übelstand unserer Straßenbeleuchtung aufmerksam machen, nach dessen Beseitigung auch noch viel Strom gespart werden könnte. Es sind dies die gewöhnlichen Straßenlampen, die gleichzeitig mit den sogenannten Bogenlampen brennen. Die ersteren könnten während des Brennens der letzteren sehr gut ausgeschaltet werden.

Anzeige: Zum Bau einer Wasserkraftanlage in Büren suchen wir auf sofort 30-40 Erdarbeiter Meldungen an Elektrizitäts-Verband Büren-Brilon G.m.b.H Brilon-Stadt

Ratssitzung: Antrag des städtischen Försters Schmitz und Brüning auf Legung einer elektrischen Lichtleitung im Forsthause Schellhorn. Die Leitungsanlage im Kostenbetrage von 70 Mark wurde genehmigt.

Mitteilung: Über das Fehlen der Straßenbeleuchtung in den ersten Morgenstunden klagen die Kirchenbesucher, welche sich früh 6 Uhr tatsächlich in vollstem Dunkeln ihren Weg sich suchen müssen Wir hoffen gern, das dieser Hinweis genügt, um die Leitung des Elektrizitätswerkes zur Beseitigung dieses Übelstandes zu bewegen.

28. Dez. 1916

Der orkanartige Sturm, der am Samstag und besonders am 1. Weihnachtstage herrschte, hat auch hier einigen Schaden angerichtet. – Auch hat der Sturm an den elektrischen Lichtleitung nicht unwesentlichen Schaden verursacht, sodass die Stadt am Abend des 1. Feiertages zum Teil im Dunkeln lag. Der Schaden wurde Dank das schnellen Eingreifens des Elektrizitätswerkes bereits am zweiten Feiertag wieder behoben, sodass die Stadt am Abend wieder im vollen

„Lichterglanze“ erscheinen konnte.

Und im Lied zur Weihnachtszeit steht: Friede! Klingt es vom Himmel zur Erd, Friede! Werde auch uns bald beschert“.

Quelle Sauerlander Zeitung, Briloner Zeitung im Stadtarchiv Brilon / Bilder. Windkraftanlage 2016 bei Brilon, Lichtwerbung 1916

Verfassser / Zusammenstellung: Dieter Frigger

