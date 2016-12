Ablesekarten für Zählerstände von Wasser und Gas

Brilon-Totallokal: Stadtwerke Brilon bitten um Ihre Mithilfe.

brilon-totallokal: Aktuell (ab dem 12.12.2016) werden von den Stadtwerken Brilon Ablesekarten für die Wasser- und Gaszählerstände versendet. Die Stadtwerke Brilon bitten Sie, wie bereits in den Vorjahren, um die Ablesung der Zählerstände, da die Daten der Ablesekarten für die Erstellung der Jahresabrechnung benötigt werden. Die Verbrauchsermittlung mit Hilfe der Ablesekarten hat sich bewährt und spart darüber hinaus Kosten, wovon alle Bürgerinnen und Bürger in Brilon profitieren. Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung der Zählerstände, da der Verbrauch ansonsten auf Basis des Vorjahres geschätzt werden muss. Verbrauchsschätzungen haben jedoch in der Vergangenheit regelmäßig zu Differenzen und anschließenden Rechnungskorrekturen geführt.

Die Stadtwerke Brilon bitten darum, die Zählerstände spätestens bis zum 23.12.2016 für Wasser und bis zum 03.01.2017 für Gas mit Hilfe der Ablesekarten oder per E-Mail unter stadtwerke@brilon.de mitzuteilen. Außerdem können die Zählerstände auch telefonisch unter der Rufnummer 02961/794-550 oder über unsere Homepage unter http://www.stadtwerke-brilon.de/kontakt/service/zaehlerstand/ durchgegeben werden.

Änderungen der Eigentumsverhältnisse oder der Kontoverbindungen sollten den Stadtwerken ebenfalls kurzfristig schriftlich mitgeteilt werden, damit diese vor Erstellung der Rechnungen noch berücksichtigt werden können. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon gerne zur Verfügung.

