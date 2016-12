Neue Abfallkalender: Änderungen bei der Abfuhr in der Stadt Brilon

Brilon-Totallokal: Zum Jahreswechsel gibt es einige Änderungen bei der Abfuhr. Darauf weisen jetzt Stadt Brilon und das Entsorgungsunternehmen Stratmann hin.



brilon-totallokal: Zum Jahreswechsel gibt es gleich eine Besonderheit: An Silvester wird keine Abfuhr des Altpapiers erfolgen, die Abfuhr der Altpapierbehälter in Altenbüren, Scharfenberg, Esshoff und Rixen erfolgt erst am Montag, 2. Januar. Dadurch verschiebt sich die Abfuhr in der ersten Kalenderwoche um jeweils einen Tag nach hinten. Die Verschiebung ist auch in den neuen Abfallkalendern für 2017 vermerkt, die derzeit an alle Haushalte verteilt werden. Der Kalender enthält die Abfuhrtermine der Behälter für Rest- und Bioabfall, Altpapier und der gelben Wertstoffsäcke. Neu bei der Abfuhr der gelben Säcke sind die Abfuhrtage und -touren. Die Abfuhr erfolgt ab Januar wieder durch das Entsorgungsunternehmen Stratmann alle 14 Tage montags (Bontkirchen, Brilon-Wald, Gudenhagen, Hoppecke, Messinghausen und Rösenbeck), freitags (Alme, Madfeld, Nehden, Radlinghausen und Thülen) und in der Woche am darauffolgenden Freitag (Altenbüren, Brilon, Esshoff, Rixen, Scherfenberg, Wülfte und Aussiedlerhöfe). Eine Grundverteilung der gelben Säcke erfolgt im Januar an alle Haushalte. Darüber hinaus erhalten die Bürger Wertstoffsäcke ab Januar wieder im Abfallberatungsbüro von Stratmann und der Stadt Brilon in der Friedrichstraße 5.

Eine weitere Neuerung ist die Abfuhr von Rest- Bioabfall und Altpapier in den Ortsteilen Alme und Thülen. Die Leerung der Abfallbehälter ist ab Januar immer montags. Zudem erfolgt die Abfuhr der Saison-Biotonne jetzt einen Monat länger vom 1.4.2017 bis zum 30.11.2017. Alle Mülltonnen und gelben Säcke sind am Abfuhrtag bis 6 Uhr am Straßenrand für die Abfuhr bereitzustellen.

Die aktuellen Abfuhrtermine können auch über die „Stratmann-Abfall-App“ für Android- und iOS-Mobilfunkgeräte abgerufen werden. Die App erinnert auch rechtzeitig an die nächste Abfuhr. Zudem bietet die App viele nützliche Informationen wie den nächsten Containerstandort für Altglas oder die Öffnungszeiten des Briloner Entsorgungszentrums.

Alle weiteren Informationen sind dem Abfallkalender zu entnehmen. Für weitere Fragen steht auch das Abfallberatungsbüro Stratmann – Stadt Brilon, Friedrichstraße 5, Brilon, Tel.: 02961 / 50773, Fax.: 02961 / 50775, E-Mail: info@abfallberatung-brilon.de, gerne persönlich oder auch telefonisch zur Verfügung.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon