Große Silvester-Party im „Winterberger Winterdorf“

Konzept-Schalter nach Weihnachten umgelegt / Programm bis zum 8. Januar 2017

brilon-totallokal: Winterberg. Weihnachten ist vorbei, Silvester rückt immer näher und im „Winterberger Winterdorf“ stehen alle Zeichen auf einen stimmungsvollen Jahreswechsel. Seit dem 27. Dezember haben die Veranstalter den Programm-Schalter Richtung Silvester umgelegt. Wer noch keine rechte Idee hat, wie er den Silvesterabend verbringen soll: Im Winterdorf steigt ab 20 Uhr eine Party mit Musik und Feuerwerk – live, umsonst und draußen mit DJ Timo Brune. Alle weiteren Programm-Punkte der kommenden Tage und Wochen stehen im Winterdorf-Flyer, der überall öffentlich ausliegt und mitgenommen werden kann.

Am Freitag, 30. Dezember, wird Gerd Deimel mit seiner Drehorgel die Gäste von 15 bis 17 Uhr erfreuen, anschließend lädt DJ Jörg Schirrey von 18 bis 20 Uhr zur Schlagerparty an die Untere Pforte. Eisbildhauer, Altstadt-Führung und Eisdisco. Glanzlicht nach dem Start ins Jahr 2017 ist vom 2. bis zum 5. Januar die tägliche Eisdisco in der Sparkassen EisArena. Zudem wird es am 3. und 5. Januar von 15 bis 17 Uhr ein Mitmach-Angebot für Kinder geben. Eiskünstler Joachim Knorra gastiert noch einmal am 4. Januar von 15 bis 17 Uhr im Winterdorf. Die Chance, eine Altstadt Führung zu genießen, ergibt sich ein letztes Mal am 2. Januar um 16.30 Uhr Winterberger Handelsmann.

Das letzte Winterdorf-Wochenende hat es dann noch einmal in sich. DJ Jörg Schirrey legt am 6. Januar noch einmal von 18 bis 20 Uhr die besten Schlager auf. Am Samstag, 7. Januar, steigt das Abschlusskonzert mit „Betty A“ von 17 bis 19 Uhr. Und ab 20 Uhr lädt DJ Käpt´n Käse zur Party. Nicht verpassen sollte man zudem die Kehraus-Party mit Happy Hour am 8. Januar ab 17 Uhr zum Finale des ersten „Winterberger Winterdorfes“.

Fakten-Box:

Das Winterberger Winterdorf lädt bis zum 08. Januar 2017 an die Untere Pforte ein;

Das Winterdorf präsentiert sich im Internet unter www.winterberger-winterdorf.de und auch bei

Facebook unter der Adresse www.facebook.com/WinterbergerWinterdorf/;

Die Kernöffnungszeiten sind in den Ferien täglich von 11 bis 20 Uhr sowie am 01. Januar 2017 von 14 bis 20 Uhr;

