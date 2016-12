Weihnachtsbaumaktion der Marianischen Sodalität und der Landjugend Brilon

Weihnachtsbaumaktion der Marianischen Sodalität der Landjugend Brilon…

brilon-totallokal: Am Samstag, den 21.01.2017, sammelt die Marianische Sodalität zusammen mit der Landjugend Brilon, wie auch in den vergangen Jahren die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sollten ab 08:00 Uhr gut sichtbar an der Straße liegen. Diese werden dann im Laufe des Vormittags gegen eine Spende von 3,00 Euro eingesammelt. Der Erlös dieser Aktion, wird auch wie in den vergangenen Jahren wieder einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. Im letzten Jahr wurde der Betrag dem Hospiz in Paderborn zur Verfügung gestellt.

Ein kurzer Blick ins Voraus:

Die bei der Weihnachtsbaumaktion eingesammelten Weihnachtsbäume werden am Karfreitag, den 14.04.2016, zum Osterfeuer aufgebaut. Dieses wird, anschließend am Ostersonntag durch das Licht der Osterkerze entzündet.

