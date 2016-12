Abwechslungsreiches Konzert des Musikverein Bontkirchen zeigt zum Saisonabschluss viele Facetten

Brilon-Totallokal: Adventskonzert begeistert Zuschörer in der voll besetzen Schützenhalle Bontkirchen

brilon-totallokal: Bontkirchen. Mit dem preußischen Militärmarsch „Wir präsentieren“ von Hans Ailbout eröffnete der Musikverein unter der Leitung von Thomas Pack sein 19. Adventskonzert. Die festlich geschmückte und bis auf den letzten Platz besetzte Schützenhalle bot dem vorweihnachtlichen Konzert des Musikvereins und der kfd Bontkirchen einen würdigen Rahmen. Nach den Grußworten des ersten Vorsitzenden Marco Pack führte Joachim Pack durch das Programm. Im Publikum saßen neben vielen einheimischen Gästen auch zahlreiche Abordnungen von befreundeten Musik- und Schützenvereinen sowie Musikliebhaber aus nah und fern.

Es folgte aus dem weltbekannten Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel der bekannteste Satz, das „Halleluja“. Nach diesem klassischen Konzertstück, begab man sich in die Welt der Musicals mit einem Medley aus „The Beauty and the Beast“. Bei „Der Solotrommler-Marsch“ von Ernst Mosch, dem König der Blasmusik, zeigten die drei Solisten Christopher Hennecke, Nils Lange und Michael Vohs ihre präzisen Schlagtechniken. Im Publikum war es muxmäuschenstill. Mit dem fröhlichen Walzer „Wiesenblumen“ von Alois Aust endete der erste Konzertteil. Walzerfreunde schunkelten im ¾-Takt auf ihren Plätzen.

Zahlreiche Ehrungen

Der Konzertnachmittag bot den gebührenden Rahmen für die Ehrungen verdienter Musikerrinnen und Musiker. Die Laudatio und Ehrungen übernahm der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Brilon, Holger Borkamp.

Nachwuchsmusiker, die die vereinsinterne MVB-1-Prüfung erfolgreich bestanden haben und seit einigen Wochen stolze Mitglieder im großen Gesamtorchester sind und das Konzert erstmals komplett mitspielen. Dies sind:

Paul Gemmeke, Lina Hennecke, Maya Hennecke, Niklas Lange, Tim Lange und Noah Pack.

Weitere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft folgten:

Ehrung für 10-jährige Mitgliedschaft:

Svenja Biermann, Frederic Brüne, Natascha Brüne, Viktoria Brüne, Jana Erger, André Marré, Franca Metten, Josie Metten, David Pack, Pauline Pack sowie Lea Schrewe (fehlte)

Ehrung für 20-jährige Mitgliedschaft:

Hendrik Albracht, Christina Kaufmann, Stefanie Lange, Manuela Middeke, Carolin Schilling, Thorsten Schwermer, Patrick Spratte, Marcel Vogtland, sowie Marcus Bunse (fehlte)

Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft:

Jan Kleinschnittger und Marco Pack

Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft:

Uwe Brüne, Thomas Pack und Johannes Vohs

Langjährige Vorstandstätigkeiten:

Zum Abschluss wurden folgende Vorstandsmitglieder für ihre langjährige Vorstandstätigkeiten mit der Ehrenmedaille des BDMV ausgezeichnet:



Wolfgang Pack – Ehrenmedaille in Gold mit Diamant für 40 Jahre Vorstandsarbeit

Thomas Pack – Ehrenmedaille in Gold mit Diamant für 30 Jahre Vorstandsarbeit, sowie 25 Jahre Dirigententätigkeit

Johannes Vohs – Ehrenmedaille in Gold mit Diamant für 30 Jahre Vorstandsarbeit

Frank Hennecke – Ehrenmedaille in Gold mit Diamant für 25 JahreVorstandsarbeit

Andrea Erger – Ehrenmedaille in Gold für 20 Jahre Vorstandsarbeit

Stefanie Lange – Ehrenmedaille in Bronze für 10 Jahre Vorstandsarbeit

Männergesangverein Cäcilia und Jugendorchester

Nach einer kurzen Pause sorgte der Männergesangverein Cäcilia Bontkirchen unter der Leitung von Wilfried Gerling für besinnliche Unterhaltung mit der Volksweise „Wahre Freundschaft“ und dem Liedvortrag „Lass die Sorgen“.

Es folgte der Auftritt des Jugendorchesters. Seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Programm. Hier zeigte sich wieder einmal eindrucksvoll das Ergebnis der langen, intensiven Jugendarbeit im Verein. Zunächst wurde es mit „Vom Himmel hoch, o Engel komm“ weihnachtlich und besinnlich. Die jüngsten Nachwuchsmusiker spielten mit ein wenig Herzklopfen aber voller Stolz gemeinsam mit den Fortgeschrittenen des Jugendorchesters. Es folgte der „Yorkscher Marsch“ von Ludwig van Beethoven. Zum Abschluss präsentierten die jungen Musiker bei der „Amerikanische Parade“ von Hans Kamp eindrucksvoll ihr musikalisches Können. Langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn für den gelungenen Auftritt.

Im zweiten Konzertteil widmete sich das Gesamtorchester zunächst einer besonderen Vogelart. In der Polka „Der Buntspecht“ hat Josef Hotovy musikalisch die Lebensweise des Buntspechtes erstaunlich detailliert beschrieben. Aus der Ruhe der Natur zurück in die wilden 60er und 70er Jahre. Das Gefühl von Sommer, Sonne, Strand, Surfen und Freiheit brachte das schwungvolle Medley „The Beach Boys Greatest Hits“ in die Schützenhalle, dabei brillierten u.a. die Solisten Laura Hennecke (Saxophon), Alexander Pack (Trompete) und Lukas Pack (Posaune). Die Gäste wippten und klatschten begeistert mit.

Last but not least wurde der großartigen Sängerin Amy Winehouse gedacht, die viel zu früh verstorben ist. „A Tribute to Amy Winehouse“ umfasst alle Songs, die sie unvergesslich machen.

Zum Finale wurde es wieder ruhiger und besinnlicher und eine vorweihnachtliche Atmosphäre breitete sich in der Schützenhalle aus. Traditionell endete das Adventskonzert mit einer Auswahl der schönsten deutschen Weihnachtslieder, zu der das Orchester das Publikum zum Mitsingen einlud.

Nach einem langanhaltenden Applaus und stehenden Ovationen konnte sich das Orchester einer Zugabe nicht entziehen. Mit dem zackigen „Radetzky–Marsch“ beendete das 45-köpfige Orchester das Konzert. Die Zuhörer klatschten rhythmisch bis zum letzten Takt mit. Dies war nicht nur ein toller und erfolgreicher Abschluss des Adventskonzertes, sondern auch des 105-jährigen Jubiläumsjahres des Musikvereins Bontkirchen.

Im Anschluss an das stimmungsvolle und abwechslungsreiche Konzert wurde das reichhaltige Kuchenbuffet von den fleißigen Frauen der kfd eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen, Schnittchen und kühlen Getränken klang wieder einmal ein bunter und unterhaltsamer Adventsnachmittag in der Bontkirchener Schützenhalle aus.

Quelle: Andrea Erger / Musikverein Bontkirchen 1911 e. V.

