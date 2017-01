Vorbereitungen der Briloner Schützen auf das 600-jährige Jubiläum laufen auf Hochtouren

Brilon-Totallokal: Vorbereitungen der Briloner Schützen auf das 600-jährige Jubiläum …

brilon-totallokal: Der Vorstand der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon steckt mitten in den Vorbereitungen auf die großen Feierlichkeiten anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Schützenbruderschaft. Am 02.02.2017 – genau 600 Jahre nach Unterzeichnung der ersten bis heute überlieferten Vereinssatzung – eröffnen die Schützen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtmuseums eine Sonderausstellung zum Schützenwesen in Brilon im Haus Hövener. Zwei Tage später, am 04.02.2017, steht ab 19.30 Uhr der Festakt in der Schützenhalle an, in dessen Rahmen der ehemalige Propst von Brilon, S. E. der Bischof von Speyer Dr. Karl-Heinz Wiesemann, die Festrede halten wird. Zuvor zelebriert er um 17.30 Uhr gemeinsam mit Propst und Präses Dr. Richter die Festmesse in der Propsteikirche.

Alle Schützenbrüder, Brilonerinnen, Briloner und Gäste können die Schützenbruderschaft in ihren Vorbereitungen auf das Jubiläum weiterhin finanziell unterstützen. Spenderinnen und Spender, die Beträge ab 50€ (Privatpersonen), 100€ (Clubs und Stammtische) sowie 150€ (Firmen/Unternehmen) bis 11.01.2016 auf die nachfolgend aufgeführten Konten überweisen, werden namentlich in der Festschrift aufgeführt, welche pünktlich zur Eröffnung der Sonderausstellung am 02.02.2017 erhältlich sein wird. Auch danach sind noch Spenden möglich, Spender können dann jedoch nicht mehr in der Festschrift verewigt werden. Allen Spenderinnen, Spendern, Helferinnen und Helfern sowie allen, die die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon in verschiedensten Formen unterstützen, gilt an dieser ein ganz herzlicher Dank!

Wer eine Spende entrichten möchte, kann das auf folgende Konten tun: IBAN: DE20 4726 1603 0001 2511 02; Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (BIC GENODEM1BUS) und IBAN: DE23 4165 1770 0000 0166 42; Sparkasse Hochsauerland (BIC: WELADED1HSL).

