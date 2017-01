Neuer Chefarzt für Kardiologie am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Brilon-Totallokal: Dr. med. Marc Garbrecht neuer Chefarzt der Abteilung für Kardiologie

brilon-totallokal: Zum 01. Januar 2017 wird Herr Dr. med. Marc Garbrecht neuer Chefarzt der Abteilung für Kardiologie, welche am Maria-Hilf Krankenhaus Brilon im Rahmen einer Neuausrichtung aufgebaut wird.

Der 42-jährige war langjährig als Oberarzt der Kardiologie im Katholischen Klinikum Essen tätig. Neben der interventionellen Therapie der koronaren Herzerkrankungen (Behandlung von Engstellen an den Herzadern) zählt die nichtinvasive Bildgebung, insbesondere die kardiale MRT Diagnostik zu seinen Schwerpunkten.

Die Kardiologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin, welche sich mit der Struktur, der Funktion und zahlreichen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems beschäftigt. Herz-Kreislauferkrankungen sind die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung in Deutschland und weltweit die häufigste Todesursache.

Dr. Garbrecht sieht seiner neuen Tätigkeit mit Freude entgegen: „Ziel ist es, den Menschen ganzheitlich mit seinen Beschwerden und Erkrankungen zu betrachten. Nur so ist eine optimale und vertrauensvolle Behandlung möglich. Daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit, sowohl mit meinem Kollegen Dr. Kerkhoff aus der Inneren Abteilung als auch mit den Kollegen der kardiologischen Praxis Dr. Ruhr/Bremer/Quint, sowie allen niedergelassenen Haus- und Fachärzten in Brilon und Umgebung.“

In der neuen Abteilung für Kardiologie wird ein breites Spektrum an Diagnostik und Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, wie z.B. koronare Herzerkrankungen, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen und Herzklappenerkrankungen abgedeckt. Hinzu kommen moderne Untersuchungsverfahren, wie beispielsweise Kardio-MRT und Tele-EKG Medizin.

Dr. Garbrecht ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Justus-Liebig Universität in Gießen war er als Assistenzarzt in den Abteilungen der Kardiologie und Herz-Thoraxchirurgie am Lehrkrankenhaus Bergmannsheil der Universitätsklinik Bochum tätig. 2004 wechselte er in das Katholische Klinikum Essen. Nach seiner Facharztausbildung zum Internisten und Kardiologen folgte eine mehrmonatige Ausbildung zum Spezialisten in der kardialen MRT Bildgebung am Westdeutschen Herzzentrum in Berlin. Seit 2012 ist Herr Dr. Garbrecht als Oberarzt mit Schwerpunkt kardiale Bildgebung am Katholischen Klinikum Essen tätig sowie Personaloberarzt und Qualitätsmanagement-Beauftragter.

Die neue Geschäftsführung Margit Schmaus, des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon freut sich über den hochqualifizierten „Neuzugang“ und die damit einhergehende neuerliche Bereicherung im Spektrum der Klinik. Der Bürgermeister der Stadt Brilon und damit gleichzeitig Vertreter des Trägers des Krankenhauses Herr Dr. Christof Bartsch sieht mit Freude einem weiteren wichtigen und ergänzenden Baustein in der stationären Versorgung für die Stadt Brilon und den umliegenden Gemeinden entgegen.

Quelle: Ann-Kathrin Eimer / Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

