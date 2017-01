Vielfältiges Programm bis zum 8. Januar 2017 / Konzert und Party am Samstag

Unterhaltung pur im „Winterberger Winterdorf“

brilon-totallokal: Winterberg. Stimmungsvoll begrüßt wurde im „Winterberger Winterdorf“ das Jahr 2017 bei der großen Silvester-Party auf dem Marktplatz. Während das neue Jahr gerade erst Schwung aufnimmt, schwenkt das Winterdorf nun langsam auf die Zielgerade ein. Noch bis einschließlich kommenden Sonntag darf die urgemütliche Atmosphäre an der Unteren Pforte jeweils von 11 bis 20 Uhr genossen werden, auch die Wettervorhersagen mit Schnee und Kälte sind optimal. Insbesondere das letzte Wochenende hat es dann aber noch einmal in sich.

Eisbildhauer, Eisdisco und Mitmach-Angebote für Kinder Glanzlicht nach dem Start ins Jahr 2017 ist vom 3. bis zum 5. Januar die tägliche Eisdisco in der Sparkassen EisArena. Zudem wird es am 3. und 5. Januar von 15 bis 17 Uhr ein Mitmach-Angebot für Kinder geben. Eiskünstler Joachim Knorra gastiert noch einmal am 4. Januar von 15 bis 17 Uhr im Winterdorf. Neben dem Programm freuen sich natürlich weiterhin alle Hüttenbetreiber auf viele Gäste. Das Angebot reicht von kulinarischen Leckerbissen über kalte und warme Getränke bis zu regionalen Produkten und Geschenk-Ideen auch für die Zeit nach Weihnachten. Zudem dreht sich das Kinder-Karussell an der Unteren Pforte. Zufrieden sind die Veranstalter des ersten Winterdorfes mit der bisherigen Resonanz. „Sowohl die Einheimischen als auch die Touristen nehmen das Angebot gerne an. Darüber freuen wir uns sehr. Schließlich scheint das Konzept zu greifen. Natürlich hoffen wir auch in der letzten Woche auf eine sehr gute Resonanz“, so Jürgen Schäfer, Sprecher der Winterberg Veranstaltungs GmbH.

Kehraus-Party mit Happy Hour am Sonntag

Richtig rund geht es dann noch einmal am letzten Winterdorf-Wochenende.DJ Jörg Schirrey legt am 6. Januar noch einmal von 18 bis 20 Uhr die besten Schlager auf. Am Samstag, 7. Januar, steigt das Abschlusskonzert mit „Betty A“ von 17 bis 19 Uhr. Und ab 20 Uhr lädt DJ Käpt´n Käse zur Party. Nicht verpassen sollte man zudem die Kehraus-Party mit Happy Hour am 8. Januar ab 17 Uhr zum Finale des ersten „Winterberger Winterdorfes“.

Fakten-Box:

Das Winterberger Winterdorf lädt bis zum 08. Januar 2017 an die Untere Pforte ein;

Das Winterdorf präsentiert sich im Internet unter www.winterberger-winterdorf.de und auch bei Facebook unter der Adresse www.facebook.com/WinterbergerWinterdorf/;

Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr, am kommenden Samstag aufgrund der Party mit DJ Käpt’n Käse natürlich entsprechend länger.

Bild / Redaktionsbude: In der Sparkassen EisArena haben nicht nur die Kinder Spaß. Auch Erwachsene können sich auf die Kufen wagen.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon