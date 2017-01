Heute: „Kantorei“ und „Kinder- & Jugendchor“ singen im Krankenhaus

„Kantorei“ und „Kinder- & Jugendchor“ singen im Krankenhaus

brilon-totallokal: Im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon heißt es am heutigen Mittwoch, 4. Januar 2017, um 18.30 Uhr wieder „Kultur im Krankenhaus“. In der beliebten Kulturreihe, in der heimische Ensembles von September bis Mai stimmgewaltig ihre aktuellen Konzertprogramme präsentieren, sind die „Kantorei“ und der „Kinder- & Jugendchor“ der Propsteigemeinde Brilon zu Gast. Das Krankenhaus Maria-Hilf und das Team der BWT-Brilon Kultour laden Patientinnen und Patienten sowie Besucher herzlich ein und freuen sich auf einen harmonischen Abend. Der Eintritt ist frei.

Informationen erhalten sie bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email: kultur@brilon.de

Quelle: BWT – Brilon

