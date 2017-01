Brilon: Rumänische Trickdiebinnen gestellt

Brilon: Am Dienstagnachmittag betraten zwei junge Frauen aus Rumänien die Seniorenresidenz an der Hoppecker Straße. Eine der Frauen betrat die Wohnung einer 78-jährigen Bewohnerin, hielt ihr ohne ein Wort zu sprechen ein Klemmbrett unter die Nase und forderte sie dadurch zum „Spenden“ auf. Die ältere Dame händigte der Frau gutmütig zehn Euro aus. Beim Verlassen der Wohnung stahl diese aber noch das Portemonnaie der Bewohnerin. In der Zwischenzeit hatte die andere Täterin ihr Glück bei der Nachbarin versucht, jedoch vergeblich. Stattdessen lotste diese Dame die beiden Frauen in das Büro einer Angestellten. Sie gingen bereitwillig mit, offensichtlich in dem Glauben, noch mehr Geld erbeuten zu können.

Der Mitarbeiterin kamen die beiden Frauen aber sofort verdächtig vor und sie informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen konnte sich zunächst eine der beiden Frauen entfernen, wurde aber jedoch wenig später von der Polizei aufgegriffen. Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Der 78-jährigen Bewohnerin wurde vorab ihr Portemonnaie, welches in der Tasche der Täterin gefunden wurde und auch ihre zehn Euro „Spendengeld“ wieder ausgehändigt. Eine der beiden Täterinnen musste nach Identitätsfeststellung auf Anordnung wieder entlassen werden, für die Andere wurde ein Antrag auf Entscheidung über die Untersuchungshaft beantragt.

Die Polizei möchte noch einmal dringend davor waren, Geld an angebliche Spendensammler mit Klemmbrettern auszuhändigen. Lassen Sie auch niemand Unbekanntes in die Wohnung. Im Zweifelsfall verständigen Sie immer die Polizei oder machen Sie Menschen in Ihrer Umgebung auf Ihre Situation aufmerksam.

Quelle: Polizei HSK