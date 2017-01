Kunde wirft Bierkasten auf Marktleiter

Brilon: Am Mittwoch gegen 16.45 warf ein Kunde eine Leergutkiste auf den Marktleiter eines Discounters an der Straße „Eselkamp“. Dieser wurde hierbei leichtverletzt. Ein 57-jähriger Mann aus Brilon wollte zunächst eine leere Bierkiste am Pfandautomaten einzahlen. Als der Automat die Annahme aufgrund falscher Flaschen ablehnte, beschwerte sich der Mann lauthals bei der Marktleitung. Aufgrund des unangemessenen Verhaltens erhielt der Mann vom Marktleiter ein Hausverbot.

Zur Durchsetzung wurde er durch den Marktleiter aus dem Geschäft geschoben. Anschließend ging der Marktleiter wieder zum Kassenbereich und setzte seine Arbeit fort. Der 57-jährige Mann erschien daraufhin erneut im Geschäft und warf nun die Bierkiste in Richtung der Kasse. Die Kiste verfehlte den Kopf des Marktleiters und landete in der darüber liegenden Zigarettenbox. Durch die herabfallenden und aufgeschlagenen Flaschen wurde der Mitarbeiter leichtverletzt. Nach Angaben mehrerer Kunden hatte der Mann bereits vor dem Geschäft mit einer leeren Flasche geworfen und eine Frau getroffen. Die Frau hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und wird gebeten sich mit dieser unter der 02961 – 90 200 in Verbindung zu setzen. Nach erfolgter Personalienüberprüfung wurde dem Mann durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen.