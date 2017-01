4. Julius Drescher-Preis / Kuratorium entscheidet

Brilon-Totallokal: In seiner Sitzung am 11. Januar 2017 wird entscheiden, wer vierter Preisträger wird

brilon-totallokal: Anhand der eingereichten Vorschläge wird das Kuratorium des Julius Drescher-Preises in seiner Sitzung am 11. Januar 2017 entscheiden, wer vierter Preisträger wird. Im kommenden Frühjahr wird dann der Julius-Drescher-Preis 2017 für außerordentliches bürgerschaftliches Engagement und den damit verbundenen vorbildlichen Einsatz für die Demokratie und eine solidarische Gesellschaft im Heimatort des neuen Preisträgers verliehen.

Zum 90. Geburtstag von Julius-Drescher hatte die SPD im Hochsauerland den Preis ins Leben gerufen, der turnusgemäß alle zwei Jahre ausgelobt wird.

Bis zum 09. Januar 2017 nimmt das Kuratorium weitere ausführlich begründete Vorschläge entgegen. Diese können per Post an die HSK-SPD, Winziger Platz 12, 59872 Meschede oder per Email an hochsauerlandkreis@spd.de gerichtet werden.

Quelle: Irmgard Sander, Dirk Wiese, MdB Wahlkreissekretärin

