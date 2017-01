Das große Wunder im Stall

Brilon-Totallokal: Kita St Elisabeth, besuchte die Krippe in der Nikolai-und Propsteikirche

brilon-totallokal: Am Tag vor der Aussendung der heiligen 3 Könige besuchten alle Kinder der Kita St Elisabeth in Brilon mit ihren Erzieherinnen die Krippen in der Nikolai-und Propsteikirche. In der Kirche begrüßte Küster Willi Steffen die Kinder und erzählte anhand der Figuren die Weihnachtsgeschichte.

Die Kinder bestaunten neben Jesus und Maria auch das Jesuskind, das vor über 2000 Jahren im Stall in Bethlehem geboren wurde. Die betenden Hirten spürten schon damals, dass etwas ganz besonderes geschehen war.

Auch die Heiligen 3 Könige stehen wie in biblischen Zeiten an der Briloner Krippe, Caspar, Melchior und Balthasar. Sie haben Gold, Myrrhe und Weihrauch mitgebracht. Die Kinder durften mit Willi Steffen dann auch das Weihrauch schwenken ausprobieren.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

