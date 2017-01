Volkskrankheit Sodbrennen: Diagnose- und Therapieoptionen bei Refluxerkrankung

Brilon-Totallokal: Bereits seit einem Jahr verfügt die Endoskopieabteilung des St.-Marien-Hospitals Marsberg über eine hochmoderne Funktionsdiagnostik

brilon-totallokal: Sodbrennen bedeutet für die Meisten: brennende Schmerzen hinter dem Brustbein im Liegen und nach Mahlzeiten – jeder fünfte hat mit der sogenannten Refluxkrankheit zu kämpfen. Reflux bedeutet, dass Mageninhalt und –Säure zurück in die Speiseröhre fließen. Weitere Beschwerden können ein Druckgefühl hinter dem Brustbein, Luftaufstoßen, Schluckbeschwerden, Geschmacksstörungen, Heiserkeit oder Reizhusten sein.

Bereits seit einem Jahr verfügt die Endoskopieabteilung des St.-Marien-Hospitals Marsberg über eine hochmoderne Funktionsdiagnostik. Das Gerät wirft mittels Säuremessung, Leitfähigkeitsmessung und Druckmessung einen genauen Blick in die Speiseröhre. Denn in der Endoskopie, wenn ein Schlauch mit einer Kamera in die Speiseröhre geführt wird, sind bei lediglich 40 % der Patienten Veränderungen nachweisbar, mit Säure- und Leitfähigkeitsmessung lässt sich ein krankhafter Rückfluss in die Speiseröhre zu 100 % diagnostizieren. Der Chefarzt der Inneren Medizin, Internist und Gastroenterologe Dr. med. Norbert Bradtke, freut sich über die hohe Akzeptanz und Effektivität der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik, die die hochauflösende Endoskopie ergänzt.

Nach der Diagnose sollte eine medikamentöse oder operative Therapie. Die eingesetzten Medikamente (z.B. Omeprazol oder Pantoprazol) mindern die Säureproduktion der Magenschleimhaut und können so bei leichten bis mittelgradigen Formen der Refluxkrankheit langjährig erfolgreich sein.

Neben der medikamentösen Therapie wird bereits seit mehreren Jahren im St.-Marien-Hospital Marsberg eine laparoskopische Antirefluxchirurgie durchgeführt. Zu einer Operation, die ohne große Schnitte auskommt, raten die Mediziner wenn der Patient die Medikamente nicht verträgt oder nicht lebenslang einnehmen möchte, großen Zwerchfellbrüchen oder großen Mengen von Reflux. Im Verlauf von bis zu 20 Jahren sind etwa 80 % der operierten Patienten beschwerdefrei.

Im Rahmen der 8. Marsberger Gesundheitsgespräche am 10.1.2017 informiert Oberarzt Dr. med. Wolfgang Zwerenz über Sodbrennen und die operativen Möglichkeiten im Speziellen. Der Vortrag in Zusammenarbeit mit der AOK NordWest im St.-Marien-Hospital ist kostenfrei, es wird jedoch um Anmeldung bei der AOK NORDWEST in Marsberg unter 02992-978110 gebeten.

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.bk-marsberg.de

BU: Dr. med Norbert Bradtke bedient die gastroenterologische Funktionsdiagnostik mit der die Ursache von Sodbrennen genau diagnostiziert werden kann.

Quelle: Maria Blömeke, St.-Marien-Hospital Marsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon