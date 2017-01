Heilige drei Könige im Krankenhaus

Brilon-Totallokal: Sternsinger begeistern mit Besuch im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

brilon-totallokal: Zum 59. Mal sind rund um den 6. Januar 2017 bundesweit Sternsinger unterwegs – auch im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon haben neun Jungen und Mädchen Ihre frohe Botschaft überbracht.

Am Donnerstagvormittag besuchten sie nicht nur jede Station, sondern auf Wunsch auch viele Patientenzimmer sowie die am Haus ansässigen Praxen. Die begeisterten Zuhörer bedankten sich bei den Kindern mit Süßigkeiten und großzügigen Spenden, welche Hilfsprojekten für Kinder in Not zugutekommen. Abschließend konnten sich die fleißigen Sängerinnen und Sänger bei einem kleinen Umtrunk im Foyer des Krankenhauses stärken, bevor sie in ihren Gewändern weiterzogen, um Gottes Segen auch in andere Häuser zu bringen.

Quelle: Ann-Kathrin Eimer / Krankenhaus Brilon

