Polizei sucht nach weiteren Hinweisen zu Einbrecher-Duo

Brilon, Bestwig, Olsberg: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten aufmerksame Bewohner aus Niedersfeld zwei Einbrecher auf dem Nachbargrundstück bemerkt. Sie riefen umgehend die Polizei und beschrieben umfänglich ihre Beobachtungen. Dank der genauen Beschreibung und der zeitnahen Information an die Polizei konnten die Einbrecher in Assinghausen festgenommen werden (wir berichteten am 04.01.).

Die beiden Männer aus den Niederlanden wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, welcher für Beide die Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer eine regelrechte Einbruchstour durch das östliche Sauerland gemacht haben. Einbrüche in Bestwig im Bereich der Bundesstraße (wir berichteten am 05.01.), in Olsberg an der Bahnhofstraße (wir berichteten am 04.01.) und in Brilon im Bereich der Friedrichstraße (wir berichteten ebenfalls am 05.1.) könnten ebenfalls auf das Konto der Männer gehen.

Daher sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der weiße Seat Ibiza Kombi mit niederländischem Kennzeichen aufgefallen ist, die noch anderweitige Hinweise geben können in Bezug auf die beiden Täter oder sonstige verdächtige Beobachtungen machen konnten. Die Kriminalpolizei in Meschede hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden an die 0291-90200 erbeten.

Quelle: Polizei HSK