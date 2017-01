Universelle Lebensenergie im Fluss

Brilon-Totallokal: „Universelle Lebensenergie“ – Reiki-Schnupperkurs für 60+

Brilon. Ein Reiki-Schnupperkurs für die Altersgruppe 60+ wird im Januar an drei Vormittagen im Raum Stadtblick des Seniorenzentrum St. Engelbert angeboten. Reiki ist ein japanischer Begriff und bedeutet „Universelle Lebensenergie“. Reiki bezeichnet aber auch die Technik, diese Lebensenergie frei fließen zu lassen und sie für sich zu nutzen. Referentin Christine Bunse lädt alle Interessierten über 60 Jahre ein, Reiki kennenzulernen. Die Termine für den Schnupperkurs sind der 17., 24. und 31.Januar, jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr im Raum Stadtblick im Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Anmeldung und Information unter Telefon (02961) 9657 414.

Quelle: Sandra Wamers / Caritas Brilon

