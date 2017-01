Neujahrsempfang der Waldhauptstadt Brilon

Brilon-Totallokal: (Sehen dazu in Kürze die Bilder) Mehr als 300 geladene Gäste waren der Einladung zum Neujahrsempfang gefolgt…



brilon-totallokal: Mehr als 300 geladene Gäste waren der Einladung zum Neujahrsempfang der seit dem 1. Januar 2017 offiziellen Waldhauptstadt für das Jahr 2017 gefolgt. Der Empfang wurde in diesem Jahr musikalisch durch das Kammerorchester Olsberg der Musikschule Hochsauerlandkreis unter der Leitung von Georg Scheuerlein begleitet.

Besonders begrüßte der Bürgermeister die anwesenden Mitglieder des deutschen Bundestages Dirk Wiese und Prof. Dr. Patrick Sensburg, sowie die stellvertretende Landrätin des HSK Ursula Bachmann, den Ehrenbürgermeister Franz Schrewe sowie die Mitglieder des Rates der Stadt und die Ortsvorsteher und Ortsheimatpfleger.

2016 – Was war das für ein Jahr?

Zu Anfang seiner Betrachtung des abgelaufenen Jahres erinnerte Dr. Bartsch an die beiden verstorbenen Ratsmitglieder Heidrun Rickert (FDP) und Heinz Scharfenbaum (CDU). Dieses waren auch im politischen Alltag Situationen, die zum Innehalten aufriefen. „Sie verdeutlichen, wie kurz die Zeit ist, die uns gegeben ist, um politisch und für das Gemeinwohl tätig zu werden – und wie wertvoll die Zeit dadurch wird: viel zu wertvoll, um an der Sache vorbei Egoismen zu pflegen oder Ideologien.“

Er wies daraufhin, das gerade im abgelaufenen Jahr 2016 eine allgemeine Verunsicherung die verschiedenen Ereignissen und Entwicklungen zuzurechnen und mit der schwer umzugehen ist, um sich griff. Die Konfrontation mit dem Fremden, die Bedrohung der inneren Sicherheit durch extremistische Übergriffe, eine von der Breite der Bevölkerung gefühlte Unklarheit im politischen Umgang mit diesen Herausforderungen. Eine Enttabuisierung der Umgangsformen und die Digitalisierung aller Lebensbereiche sieht er als die vielleicht wichtigsten Gründe für die Verunsicherung. Die Geschwindigkeit mit der Leben verläuft, überfordert viele. Gleichzeitig geht damit eine neue Qualität von Flüchtigkeit einher, die die Konzentration auf das wesentliche behindert und Entscheidungshüllen ohne Inhalt fördert „Orientierung kann in alldem der überschaubare Lebensraum bieten und nicht allein, aber auch deshalb fokussieren wir den Blick heute Morgen auf genau diesen.“

Bei dem Neujahrsempfang vor einem Jahr stand ein Thema im Vordergrund und die damit verbundenen Unabwegbarkeiten, Asyl. Die an der Jakobuslinde eingerichtete Landeseinrichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen so stellte sich im Nachhinein heraus, gab den Verantwortlichen Luft zum Atmen und Organisieren. Hierdurch war die Stadt gut vorbereitet als nach Schließung und einer Übergangszeit „eigene“ Flüchtlinge Brilon zugewiesen wurden. Dieses war nur unter Aufwendung von viel Kraft und Energie leistbar. Der Bürgermeister bedankte sich nochmals ganz herzlich bei allen, die zum Gelingen vor Ort beigetragen haben. Insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Sozial-, Ordnungs- und Bauverwaltung, den Partnern vom HSK, dem Team der VHS, den Integrationspatinnen und -paten und allen, die sich haupt- und ehrenamtlich engagiert haben. Integration wird uns in der näheren Zukunft beim Thema Zuwanderung besonders fordern. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang das bereits 28 Flüchtlinge bei heimischen Firmen Beschäftigung gefunden haben und fünf weitere sich zurzeit in beruflicher Ausbildung befinden. Seit Anfang diesen Jahres sorgen sich zwei Sozialarbeiter um die Betreuung der Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien, ein neuer Mitarbeiter ist im Bereich Asylverwaltung tätig und ein weiterer Sozialarbeiter kümmert sich um die Integration.

Millionen Einnahmen und tausende Beschäftigte

In seinen Betrachtungen spielte bei Dr. Bartsch der Blick auf die Haushalte 2016 und 2017 eine nicht unwesentliche Rolle. Für 24 Stunden hatte die Stadt Brilon im Oktober des Jahres 2016 einen ausgeglichen Haushaltsentwurf 2017, der BRILONER ANZEIGER berichtete darüber. Da die Bezirksregierung den Zuschuss für die Altlastsanierung Bremecketal statt wie geplant für 2017 sondern für 2016 festschrieb, ergab sich dadurch für den Haushaltsentwurf 2017 eine Unterdeckung von 650.000 Euro. Dieses führt unter anderem zu einem deutlichen Überschuss für den Haushalt 2016. Der Hauptgrund für den Überschuss 2016 sieht der Bürgermeister in der enormen Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 21 Millionen Euro. Diese Gewerbesteuereinnahme überschreitet den Haushaltsansatz um mehr als 30 Prozent. Diese Summe entspricht etwa einem Gesamtgewinn von 150 Millionen Euro, den die Unternehmen auf Briloner Boden mit ihren mehr als 12.000 Beschäftigten erwirtschaftet haben. Hierfür sprach der Bürgermeister den Verantwortlichen und ihren Mitarbeitern seinen aufrichtigen Dank aus. Eine florierende heimische Wirtschaft ist der Schlüssel dafür, den Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Sein Dank galt auch den Vorgängern in politischer und administrativer Verantwortung, die vorausschauend gehandelt haben und so wie die heutige Wirtschaftsförderung und Verwaltung die Bedeutung der hiesigen Unternehmen erkennen und fördern. Ziel für die Zukunft ist es weiterhin, finanzpolitisch die eigenen Aufgaben aus eigenen Einnahmen zu finanzieren.“Wir planen unsere Einnahmen auch mittelfristig dem Vorsichtsprinzip folgend konservativ.“ Ab 2018 ist nach Dr. Christof Bartsch Ansicht der strukturelle Hausaltausgleich möglich, ohne auf freiwillige Leistungen verzichten zu müssen.

Standorttreue und die Identifizierung mit Brilon und seinen 16 Dörfern spiegelt sich auch in den Unternehmensgeschichten des Jahres 2016 wieder. Folgende Beispiele führte er hierzu aus: Trotz aller Unkenrufe konnte in Scharfenberg die Firma Göbel erfolgreich die Standortsicherung durchführen und somit 80 Arbeitsplätze erhalten. Lobend erwähnte der Bürgermeister das Krisenmanagement der Firma ABB, welches wesentlich zum Erhalt des Standortes Brilon beigetragen hat. Wichtig war hier die Umstellung der Fertigungslinie für Transformatoren für den Schienenverkehr. Die Errichtung einer neuen Produktionshalle der Firma Oventrop sowie die erheblichen Investitionen der Firma Egger in den Standort Brilon und der erste Platz im Bereich „Konzerne Wissensmanagement“ des HR Excellence Awards 2016 und die Auszeichnung in Gold als gesundes und aktives Unternehmen. Standorttreue zeichnet sich auch in der Umsiedlung der Condensator Dominit nach Brilon-Wald , der Firma Puris in Bezug auf Gewerbeflächen und die Umstrukturierung der Firma Impuls aus.Ein wichtiges Zeichen für den Tourismus in Brilon ist die Übernahme des „Haus am Kurpark“, ehemals SoVD, durch den Investor Volkan Günes aus Hamm. In diesem Zusammenhang verhehlte Dr. Bartsch nicht, das er im laufe des Jahres 2017, hoffentlich den Baubeginn des Stadthotels im oberen Quartal erlebt.

Eine herausragende Zahl des Jahres 2016 ist 626. 626 Kinder wurden im städtischen Krankenhaus Maria Hilf geboren. Das ist ein neuer Geburtenrekord. „Demografischer Wandel“ hin oder her, ob diese Zahl eine Trendwende einleitet ist nicht vorhersehbar. Schulisch hat sich die Stadt Brilon auf den neuen Trend eingestellt, in dem sie fünf Klassenzimmer an der Sekundarschule anbaut. In die gleiche Richtung zielt der Neubau der Kindertageseinrichtung des DRK an der Freiladestraße. Dem gegenüber stehen zwei Schulschließungen. Einmal die Grundschule in Altenbüren und die Christopherusschule in Brilon. Die Altenbürener Schule wird nunmehr von der Roman-Herzog-Schule genutzt. Dieses handeln folgt dem bisherigen Weg, jedem Schüler und jeder Schülerin angemessene Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort auf hohem Niveau vorzuhalten.Bei den Schulen in städtischer Trägerschaft wurde die Medienausstattung auf den modernsten Stand gebracht. Ein differenzierter Unterricht am Schulzentrum in der Sekundarschule ist nunmehr für alle Klassen bei Vierzügigkeit möglich.Im laufe des Jahres 2017 folgen die Klassen und der Aufenthaltsbereich am Steinweg und die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume am Gymnasium. Der Bürgermeister betonte ausdrücklich: „Im Bereich Bildung und Ausbildung werden wir nicht nachlassen, denn hier geht es um unsere Zukunft. Das betrifft nicht nur unsere Schulen, sondern auch die außerschulischen Lernorte.

Reinhard Sommer und Gereon Fritz sind herausragende Männer für den Bereich der Städtepartnerschaften in Europa. Es war ihnen und vielen gleichgesinnten ein Anliegen gemeinsam mit der Verwaltung die Partnerschaften mit Hesdin, Heusden-Zolder, Herbolzheim und Buckow zu pflegen und auszubauen.Beide werden in Zukunft in diesem Bereich kürzer treten, haben jedoch Nachfolger für ihre Tätigkeiten gefunden. Die Schulen waren im Rahmen des Schüleraustausches in Hesdin (Marienschule) und Chrzanow (Petrinum). Gerade Europäische Partnerschaften sind in Zeiten in denen das Friedensprojekt Europa in Gefahr ist, besonders wichtig. Diese Partnerschaften können jedoch nur von unten noch oben und nicht umgekehrt funktionieren.

Schwerpunktthema 2016

Gesundheitsversorgung in Brilon und den 16 Dörfern war das Schwerpunktthema. Unter „Brilon versorgt“ ging es um die dauerhafte Sicherstellung von stationärer, wie ambulanter medizinischer Versorgung. Für den Bereich der ambulanten Versorgung zeichnet sich eine gute Situation bei den niedergelassenen Fachärzten ab, die durch den neu hinzugekommenen Hautarzt Dr. Robert Oebbecke noch verbessert wurde.In der hausärztlichen Versorgung bekommt zur Zeit zwar jeder Patient noch kurzfristig eine Behandlung, dieses wird aber in spätestens fünf Jahren anders aussehen. Hier muss heute schon nach Lösungen gesucht werden. Maßnahmen der drohenden Unterversorgung zu begegnen sind zu entwickeln. Im Bereich der stationären Versorgung sind klare überparteiliche Bekenntnisse zur städtischen Trägerschaft und dem Beschluss, hohe Summen zur Investition zur Verfügung zu stellen als Grundsatzentscheid getroffen worden. „Brilon bewegt“ widmet sich der Gesundheitsvorsorge. Hier unterstützen die Firmen Feldmann und Neumann im Bereich „Mit Rad zur Tat“ vorbildlich die Teilnehmer. Mit der Vorstellung von Konzepten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem Briloner Firmenlauf und anderes mehr sind Akzente gesetzt worden.Die Fortsetzung dieser Aktivitäten erfolgt in 2017.Ein Haupttätigkeitsfeld an der Schnittstelle von Gesundheit und Tourismus wird der Gesundheitsmanager, der gemeinsam für Olsberg und Brilon seine Arbeit aufnimmt, haben. Da diese Thematik sehr komplex ist, wird das Schwerpunktthema von 2016 in 2017 fortgeführt. Spätestens zum Jahresende 2017 sollen entsprechende Lösungsvorschläge vorgelegt werden. Hilfestellung erfolgt hierzu durch eine Kooperation mit der Universität Kassel. Eine Studentengruppe nimmt die Infrastruktur Brilons und seiner 16 Dörfer unter die Lupe und wird dazu gutachterlich Stellung nehmen. Am siebten Februar diesen Jahres werden die Ergebnisse vorgestellt.

Ehrenamt

Einen besonderen und umfangreichen Bereich nahm die Würdigung des Ehrenamtes durch Dr. Christof Bartsch in Anspruch. Herausragend waren die 392 Frauen und Männer bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brilon und den Löschgruppen in den Dörfern. Im Spätsommer 2016 wurde Huberta 1 nach 260.000 Kilometern und der Beförderung von annähernd 50.000 Fahrgästen ausgetauscht gegen Huberta 2. Mehr als Eindutzend ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer leisteten diese Kärnerarbeit. Soweit anwesend, wurden sie namentlich vorgestellt. 19 Stadtführer und -führerinnen wurden 2016 dafür ausgebildet, den Gästen Brilons die Schönheiten und Neuigkeiten der Stadt gepaart mit umfangreichem Wissen und geschichtlichen Hintergründen zu zeigen und zu erklären. Die Gäste können zur Zeit neben Deutsch in den Sprachen Englisch, Niederländisch und Türkisch alles wissenswerte über Brilon erfahren. Spätestens zu den Hansetagen 2020 soll auch die russische Sprache im Angebot sein. Soweit anwesend wurden alle Stadtführer und -innen namentlich vorgestellt und durch den Bürgermeister für ihre Tätigkeit gelobt. Vorgestellt wurde in diesem Zusammenhang auch das neu gebildete „Youth-Hansa-Team“. Youth-Hansa ist die Jugendorganisation des Hanse Bundes. Unter der Leitung von Ute Hachmann, Anna Szczygiol und Jörg Schlüter wollen die jugendlichen bis zu den Hansetagen in Brilon ein Jugendprogramm entwickeln. Es sind noch 42 Monate bis zu den Hansetagen in Brilon, es gibt noch viel zu tun.

PEFC-Waldhauptstadt 2017

PEFC? PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC Deutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standards und Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt die Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. Im Rahmen des Neujahrsempfang der Stadt Brilon überreichte der Vorsitzende von PEFC Deutschland, Prof. Dr. A. W. Bitter die Urkunde an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Er führte aus: „Ich freue mich, die Stadt Brilon als PEFC-Waldhauptstadt 2017 auszeichnen zu dürfen und gratuliere zu einer mustergültigen, nachhaltigen Forstwirtschaft. Im größten kommunalen Waldbesitz in Deutschland haben die Verantwortlichen nicht nur eine konsequente Waldwende in Verbindung mit einer zwingend notwendigen Jagdwende eingeleitet. Vorbildlich sind auch die vielfältigen Initiativen zur zeitgemäßen Einbindung einer multifunktionalen Waldwirtschaft in das gesellschaftliche Umfeld und das forstpolitische Engagement der Stadt. So erfreuen sich die Briloner Bürger z. B. Am Waldkindergarten und dem Waldfeenpfad, während die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer nicht nur des Sauerlandes von den DLG-Waldtagen in Brilon profitieren.“

Bevor die Sternsinger aus Alme den Bürgermeister und die Anwesenden mit ihrem Auftritt begrüßten, zitierte Dr. Bartsch Roger Willemsen, der noch ein Buch unter dem Titel „Wer wir waren“ veröffentlichen wollte. Seine Erkrankung und sein Tod im Jahre 2016 verhinderten dieses.

Zitat: „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, die begriffen, aber sich nicht vergegenwärtigen konnten, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst.“

Mit dem Wunsch viel Erfolg 2017 endete der offizielle Neujahrsempfang der Stadt Brilon.

Text: Peter Kasper / Bild: Ulrich Trommer

