Neujahrsempfang im Rathaus der Stadt Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßte letzten Sonntag die erschienenen eingeladenen Gäste zum Neujahrsempfang der Stadt Olsberg im vollen Ratssaal, welches für diese traditionelle Veranstaltung für sich spricht. Zahlreich erschienen Vertreter aus Unternehmen, öffentlichen und privatwirtschaftlichen Dienstleister, der Kirchen, Bildungsinstituten, Krankenhäuser und Heilberufe, aus Vereinen und Verbände und Behörden. Weitere Vertreter aus Politik, Hilfsorganisationen und caritativen Verbänden.

Zu Beginn seiner Empfangsrede wurden an die Verstorbenen der Stadt und Gemeinden gedacht. Viele verdiente Persönlichkeiten sind vergangenes Jahr von uns gegangen.

Besonders begrüßte Fischer den Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff, den neuen Leiter des Berufskollegs Olsberg, Herrn Volker Dietrich, den Ersten Stellv. Landrat Ferdie Lenze und aus den Nachbarorten den Bürgermeister Ralf Pèus aus Bestwig sowie Bürgermeister Martin Eickelmann aus Meschede. Weiterhin wurde der neue Ortsvorsteher von Antfeld, Martin Aleff sowie Kuratoriumsvorsitzenden Rainer Sprink und Walter Hoffmann, Vorsitzender des neuen Fördervereins des Josefsheimes begrüßt. In dieser Runde wurde der Vorsitzende des neu gegründeten Flüchtlingsrates Herr Ahmad Alshikhabdo herzlich empfangen, denn diejenige, die in Olsberg angekommen sind gehören auch zu Olsberg.

Beim Jahresrückblick sprach Fischer auch den islamistischen Terrorismus an, so nah vor unserer Haustür, die Anschläge in Brüssel, Nizza und Berlin zeigen die Gewalt gegen viele unschuldige Menschen, gegen die freie und offene Gesellschaft und die stärkste Antwort, die wir an die Terroristen geben können, bestehe darin, dass wir unser Leben und unsere Werte wie bisher leben.

Viele Baumaßnahmen bestimmten in 2016 die Stadt und der im Mai fertiggestellte Generationenpark sei gelungen und aus jeder Altersgruppe gerne angekommen. Pünktlich zur Adventszeit sei dann der Kreisverkehr, ein großer Teil des Zentrenkonzeptes, fertiggestellt worden. Mit diesem Abschnitt wurde Olsberg weiter „fit für die Zukunft“ aufgestellt.

Vor wenigen Wochen wurde Olsberg durch die Höherprädikatisierung zum Kneipp Heilbad. Für die bauliche Umgestaltung zum Kneipp Erlebnispark und deren Vernetzung der Kurparke wird auf den Förderbescheid gewartet. Neue Herausforderungen und Aufgaben werden im Jahr 2017 angenommen und bewältigt.

Bürgermeister Fischer begrüste Marie Ting, Regionalmarketing Managerin von Südwestfalen. Die Südwestfalen Agentur setzt sich aus 5 Kreisen, dem Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Soest zusammen, mit 59 Städten und Gemeinden.

In einem Vortrag zum Thema „Fachkräftesicherung und Regionalmarketing“ veranschaulichte Frau Ting anhand von Bildern, was Südwestfalen zu bieten hat. Wie die Region, Unternehmer und Städte Jugendliche und studierte Menschen wieder in die Heimat zurückholen können, um hier zu leben, um hier Karriere machen zu können. Einen interessanten Einblick, was diese fünf Kreise zu bieten hat und sicherlich noch erweitert werden kann.

Zum Ende hin wurden die vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger, die mit großen Engagement und Aktivitäten im Ort geehrt. Auch in diesem Jahr schauten und sangen die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthaser beim Neujahrsempfang. Bei musikalischer Umrahmung der Blechbläser von BRASS 4 FUN und einem kleinen Imbiss wurden viele Gespräche geführt.

Die Ehrungen und Preisträger für das Jahr 2015:

Maria Bracht, Sonja Funke, Franz-Josef Japes, Valentina Lopez und Susanne Rosenkranz aus Antfeld für das spontane und ehrenamtliche Engagement im Bereich der Flüchtliche und Asylbewerber.

Giesbert Steinrücken aus Bruchhausen für jahrzehntelange Engagement als Aktivposten in Bruchhausen.

Dagmar Bongert, Maria Anna Körner, Ulrike Körner und Kornelia Newiger aus Brunskappel für die jahrelange, vorbildliche Grünanlagenpflege.

Hubertus Köster und Lukas Köster aus Gevelinghausen für die Pflege des Bolzplatzes.

Katharina Alkan, Eva Boriess, Heike Brüggemann und Anne Henke aus Helmeringhausen für langjähriges Engagement in verschiedensten Funktionen und Aufgaben im Dorf.

Manfred Geisler, Karl-Heinz Jantke, Rolf Meier und Werner Sabinarz aus Olsberg für die Renovierung des Giersker Treffs und dessen Umfeld.

Rainer Albaum aus Olsberg für die 28jährige, ehrenamtliche Tätigkeit als Stadtbeauftragter beim Malteser Hilfsdienst.

Mechthild Rösen, Maria Schmidt, Monika Schmidt und Cecilia Wiegelmann aus Wulmeringhausen für die langjährige Pflege und Betreuung des Kräutergartens.

Meinolf Finger, Gerhard Körner und Theodor Rüther aus Wulmeringhausen für die Erneuerung der Grillecke an der Buke.

