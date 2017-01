Wülfte: Sternsingeraktion 2017

Sternsingeraktion 2017 „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“

brilon-totallokal: In Wülfte trafen sich zwölf Sternsingerinnen und Sternsinger am Samstag, den 07. Januar 2017 um 13.30 Uhr in der St. Anna-Kapelle. Nach einer kurzen Aussendung machten sie sich auf den Weg und klopften an die Türen im Ort. Erfreulicher Weise wurde ihnen fast überall geöffnet. Nachdem sie den ganzen Nachmittag unterwegs waren, stärkten sie sich alle zusammen bei Familie Becker. Anschließend gingen sie gemeinsam zur Kirche um mit der Vorabendmesse die Aktion offiziell abzuschließen. Voller Stolz verkündete Pastor Hermann-Josef Schulte zu Beginn der heiligen Messe das Spendenergebnis: 609,57 €

Herzlichen Dank allen Wülftern für die Unterstützung! Auch allen Wülfter Sternsingerinnen und Sternsinger, die sich an diesem Wochenende für die Aktion eingesetzt haben, sei noch einmal herzlichst gedankt.

Text + Bild: Elke Becker / Wülfte

