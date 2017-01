Café Impuls informiert über Caritour-Seniorenreisen

Brilon-totallokal: Unbeschwert Reisen im Alter



brilon-totallokal: Reisen Sie sich gesund, lautet die Einladung der Caritour-Seniorenreisen. Bereits seit vielen Jahren bietet das Kur- und Erholungswesen des Caritasverbandes Brilon extra auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnittene Reisen an. Ein besonderes Urlaubsziel, das erstmalig angeboten wird, ist die elftätige Flugreise nach Paguera auf Mallorca. Das gesamte Reiseprogramm wird Marianne Bange vom Caritasverband Brilon beim nächsten „Café Impuls“ im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert vorstellen.

„Viele ältere Menschen sehnen sich nach einer Abwechslung vom Alltag, die ohne Hektik und Eile, dafür in Gemeinschaft erlebt wird“, weiß Marianne Bange. Ausgelassene und bereichernde Urlaubstage können Reisefreudige im tschechischen Franzensbad (9. bis 23. April), in Bad Wiessee am Tegernsee (9. bis 21. Mai), im ostwestfälischen Bad Lippspringe inklusive einer Dauerkarte für die Landesgartenschau (24. Juli bis 3. August) oder in Paguera auf der Baleareninsel Mallorca (3. bis 13. September) verbringen. Auf allen Reisen ist ein erfahrener Begleiter dabei.

Das Caritour-Reiseprogramms stellt Marianne Bange allen Interessierten im „Café Impuls“ am Donnerstag, 19. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 vor.

Der Caritour-Seniorenreisekatalog liegt kostenlos in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Brilon, Scharfenberger Str. 19, aus. Weitere Infos und Reise-Anmeldung auch unter (02961) 97190.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon