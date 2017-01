Winterberg: Beinahe drei Stunden lang erlebten rund 600 Gäste ein Programm der Superlative

brilon-totallokal: Winterberg. Beinahe drei Stunden lang erlebten rund 600 Gäste ein Programm der Superlative. Denn bereits zum fünften Mal präsentierte die Sparkasse Hochsauerland den beliebten Varieté-Abend WinterzauberEi im Oversum. Das Publikum wurde in eine schillernde Welt voller Phantasie, Akrobatik, mitreißender Musik und Action-Comedy entführt.

Mit Witz, Humor und Esprit führte der Entertainer Christoph Brüske durch den Abend. Brüske ist seit der ersten Stunde mit dabei und hat auch in diesem Jahr für Lachtränen gesorgt. „Willkommen in der Olympiastadt Winterberg“, begrüßte der Moderator des Vertrauens die Zuschauer.

Als erster Top-Act entführten die Mobilès das Publikum in die Phantasiewelt eines Schattentheaters. Mit dem Flugzeug rund um die Welt wurden charakteristische Details unterschiedlichster Länder dargestellt. Dazu gehörte ein Elefant, Kängurus, der Eifelturm in Paris und das Jahrhundertprojekt Berliner Flughafen. Auch ein Abstecher nach Winterberg war zu sehen. Eine zarte Liebesgeschichte fand nach einigen Stürmen ein Happy End. Das magische Schattenspiel, dargeboten von acht jungen Künstlern entführte das Publikum in eine traumhafte Welt.

Atemlos die Gäste, atemlos die Akrobaten: Roma und Sven präsentierten eine spektakuläre Choreografie auf Rollschuhen. Jeder Handgriff, jede Bewegung musste sitzen. Tempo pur auf dem runden Podest. Das attraktive Paar gastierte gerade noch in Las Vegas im „Cirque du Soleil“ und nun in Winterberg. „Die sehen ja so toll aus…“, schwärmte Brüske.

Der Erlös des Abends ging an den Bäderverein Siedlinghausen. Ein symbolischer Scheck im Wert von 2.500 € wurde durch Sparkassendirektor Konrad Lenze an Bernd Loffing als Vertreter für den Verein übergeben.

Die nächste Anmoderation durch Brüske hieß: „Der Mann am roten Klavier ist Weltspitze und gastierte auch bei den olympischen Sommerspielen in London und nun in der Olympiastadt Winterberg.“ Mit Sascha Klaar wurde es fetzig. Rock’n Roll, Boogie Woogie – mit beinahe vollem Körpereinsatz bearbeitete Sascha Klaar die Tasten seines roten Klaviers. Musikpower auf höchster Ebene. Begleitet wurde der Star-Pianist durch Saxophonist Tilo Baron, auch bekannt als „Der Baron“.

Es folgte Monsieur Chapeau mit seinem Programm „Rola Rola mit Koffern“. Eine Balanceshow mit weltweit einzigartigen Acts. Chapeau wirkt auf der Bühne etwas tollpatschig, aber weit gefehlt. Der Künstler baut sich mit Koffern ein Podest und balanciert auf bis zu fünf Rollen. Und bei dem ganzen „Drahtseilakt“ springt er auch noch Seil.

Neben den bissigen Comedy-Einlagen von Brüske sorgte Jeff Hess für Lachkrämpfe. Hess zelebriert Slapstick und Pantomime in Bestform. „Dont worry be happy“, so der Künstler und holte sich Mitspieler aus dem Publikum. Eine herrlich „bekloppte“ Veranstaltung.

Bevor sich der Abend dem Ende zuneigte präsentierte Sascha Klaar sein fliegendes Klavier. Und selbst bei einem waghalsigen Salto sorgte der Pianist für ein fetziges Klavierkonzert.

Jeder schöne Abend hat ein Ende, doch zuvor gab es noch eine Öde – nein Ode für Winterberg von Christoph Brüske. Er gab alles: „..fahr mit der Bahn zum Areal, das ist nicht schön, doch funktional…,“ Abschließend ging ein großes Dankeschön an die Firma Lutec für die Technik, an die Künstler Agentur Evento für die erstklassige Auswahl der Künstler, an die Firma Hoffmann, die Veltins-Brauerei, das Oversum, die Touristik Winterberg und die Sparkasse Hochsauerland als Veranstalter.

Ein zauberhaftes Event, was hoffentlich 2018 eine Fortsetzung erfährt.

Quelle: Edeltraud Grosche

