Jungmusiker tauchen beim 3D-Schwarzlicht-Minigolf in futuristische Welten ein

Brilon-Totallokal: Die Bontkirchener Jung- und Nachwuchsmusiker zu Besuch der 3D-Schwarzlicht-Minigolfhalle in Willingen

brilon-totallokal: Das Jahr 2017 startete für die Bontkirchener Jung- und Nachwuchsmusiker am vergangenen Freitag mit einem Ausflug in die erst kürzlich eröffnete 3D-Schwarzlicht-Minigolfhalle in Willingen.

Hier mussten sich Nachwuchsmusiker und Betreuer gleichermaßen auf die Golfbahnen konzentrieren und sich nicht in den verschiedenen Themenwelten vom Schwarzlicht und der fluoreszierende Graffiti-Farbkunst ablenken lassen. In dieser abenteuerlichen Atmosphäre hatten alle einen Riesenspaß. Abschließend stärkten sich die Hobbygolfer beim gemeinsamen Abendessen vor Ort. Eine schöne Aktion zum Jahresbeginn, die Luisa Schwermer als Jugendvertreterin federführend organisiert hat.

Text + Foto: Musikverein Bontkirchen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon