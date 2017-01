brilon-totallokal: Die Kantorei St. Petrus und Andreas eröffnete mit einem Konzert das Neue Jahr

brilon-totallokal: Mit einem Konzert im Maria-Hilf-Krankenhaus in Brilon eröffnete die Kantorei St. Petrus und Andreas das Neue Jahr. Noch einmal wurden die schönen weihnachtlichen Melodien „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ dargeboten.

Die Stimmen der Kinder- und Jugendkantorei beschworen das „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ (wie man sicherlich bemerkt hat) erfolgreich herauf, ließen noch einmal das Glöckchen erklingen und zeigten, dass sie auf der Höhe der Zeit mit dem Lied der „Eiskönigin“ sind. Auch die beiden Gedichte vom „Christkind aus dem Walde“, vorgetragen von Charlotte, sowie ein selbst verfasstes weihnachtliches Gedicht von Xenia brachten weihnachtliche Stimmung in die Kapelle des Krankenhauses. Die Solisten Liliane Schafijha-Canisius, „Oh Jesulein süß“, Hubertus Canisius „Ich steh an deiner Krippe hier“, sowie Bernd Herrmann „Großer Herr und starker König“, füllten die Kapelle mit wohlklingenden Klängen von J.S. Bach. Großer Chorklang wieder beim Panis Angelicus von C. Frank sowie dem Kyrieeleison aus der Christkindl-Messe von Ignaz Reimann. Vollen Einsatz der Männerstimmen forderte das Transeamus und mit dem „Laudate Dominum“ von Mozart (Solistin Fr. M. Howard-Friedland) wurde das Programm , unter dem wohlverdienten Beifall der anwesenden Zuhörer, beendet .