Flutlicht-Skifahren mit Après Ski

Brilon-Totallokal: Skiclub Olsberg setzt wieder Bus nach Winterberg ein

brilon-totallokal: Olsberg-Winterberg. Skilaufen nur bei Tageslicht – das ist doch Schnee von gestern! Mitglieder und Freunde des Skiclub Olsberg wissen es längst besser. Seit 4 Jahren fahren sie einmal in der Saison mit dem eigens gecharterten Bus von Olsberg nach Winterberg zum Flutlicht-Skifahren und natürlich zu gegebener Zeit auch wieder zurück. Viele Ortsteile werden dabei angefahren.

„Nachdem wir in unserer traditionellen Kompaktwoche für Kinder zwischen Weihnachten und Silvester erstmals auch sehr erfolgreich Erwachsenen-Anfänger-Kurse für die Eltern und andere Interessierte durchgeführt haben, bieten wir hier den Aufbaukurs im Aprés Ski an“, scherzt Jürgen Middel, Leiter der Skischule des Skiclub Olsberg.

Geplant ist ein lockerer Abend an dem jeder für sich oder in Gruppen Skifahren kann. Gegen Ende trifft man sich an reservierten Tischen in einer Skihütte, um den Abend zünftig ausklingen zu lassen. „So ein Flutlichtabend ist ideal zum Abschalten und Auftanken nach einem anstrengenden Arbeitstag oder einfach zum Genießen für jene, die vom Skifahren gar nicht genug bekommen können“, erklärt Patrick Lahme, frisch gewählter Vorsitzender des Skiclub Olsberg. „Alle erwachsenen Ski-Begeisterten, gerade auch die Mitglieder der befreundeten Ski-Clubs Bestwig und Bruchhausen, sind herzlich eingeladen. Eine Mitgliedschaft bei uns ist keine Voraussetzung“, ergänzt Lahme.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Ski-Club Olsberg bietet für alle erwachsenen Interessierten am Samstag, 21. Januar, eine Busfahrt nach Winterberg zum Flutlicht-Skifahren an. Der Preis für Hin- und Rückfahrt beträgt zusammen 5,- € pro Person. Für Mitglieder des Ski-Club Olsberg ist die Fahrt kostenlos. Die Liftkarten und die Verpflegung sind jeweils selbst zu tragen. Die Fahrt startet um 17.00 Uhr in Helmeringhausen. Zusteigemöglichkeit besteht an allen Haltstellen auf der Route Bigge, Olsberg, Elleringhausen, Bruchhausen, Assinghausen, Wulmeringhausen, Brunskappel. Die Lifte laufen von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr und die Rückfahrt ist für 24.00 Uhr ab Remmeswiese oder alternativ ab Nordhang geplant. Um verbindliche Anmeldung per e-Mail bis zum 19.01.2016 an Skischule-Skiclub-Olsberg@gmx.de wird gebeten. Wichtig: Nicht vergessen, die gewünschte Zusteige-Haltestelle anzugeben.

Dieses Angebot richtet sich an Erwachsene, weil nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass Alkohol ins Spiel kommt. Für Kinder und Jugendliche und ihre Familien bietet der Skiclub Olsberg einen separaten alkoholfreien Flutlichtabend an. Weitere Informationen hierzu und zu anderen Aktivitäten des Ski-Club Olsberg unter www.skiclub-olsberg.de

Quelle: Jürgen Middel / Skiclub Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon