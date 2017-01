GGV Thülen zieht Bilanz

Brilon-Totallokal: Chorleiterwechsel im September zu Ulrich Middel aus Assinghausen …

brilon-totallokal: Auf der Generalversammlung des Gemischten Gesangvereins Cäcilia 1896 Thülen konnten die Mitglieder erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Jahr Revue passieren lassen. Der Chorleiterwechsel im September zu Ulrich Middel aus Assinghausen wurde von allen Aktiven als gelungen bezeichnet. „Wir haben das Glück, einen Chorleiter gefunden zu haben, dem sowohl die chorische Weiterentwicklung des Chores als auch eine gute Stimmung im Chor sehr wichtig sind“ so der 1.Vorsitzende Dirk Schnapp.

Nach dem Vortrag des Geschäftsberichts und des Kassenberichts 2016 wurde dem Vorstand durch die Versammlung Entlastung erteilt. In diesem Jahr gab es wieder verdiente Mitglieder zu ehren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Udo Ludwig und Heinz Hillebrand, für 40 Jahre Heinz Hartmann und für 50 Jahre Gottfried Kraft mit einer Urkunde geehrt.

Bei den Wahlen bestätigte die Versammlung Dirk Schnapp als 1. Vorsitzenden. Auch der Geschäftsführer Gerd Bürger wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie Carolin Menzel und Gerlinde Kemmerling als Beisitzerinnen.

„Eine Hauptaufgabe in diesem Jahr wird es sein, die Sicherheit in den einzelnen Stimmen zu verbessern und wieder mehr A Cappela zu singen“ so Chorleiter Ulrich Middel. Zu diesem Zweck findet im März eine Stimmbildung und im Oktober eine Halbtagsprobe statt. „Ziel ist es, bei jedem Auftritt eine neue Sängerin bzw. neuen Sänger für den Gesang und unseren Verein zu begeistern“ so Middel weiter.

Das eigene Herbstkonzert am 04. November mit Chören aus der nahen und weiteren Umgebung und das 5. Thülener Wirtshaussingen am 24.11. sind einige wichtige Termine im Jahr 2017. Ebenfalls ist ein Ausflug im Juli geplant. Der Chor probt jeden Dienstag ab 20.00 Uhr in der Schule Thülen.

Quelle: Dirk Schnapp / Thülen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon