Plattdeutsche Runde im St. Engelbert

Brilon-Totallokal: Unterhaltung und Austausch in plattdeutscher Sprache

brilon-totallokal: Zur nächsten plattdeutschen Runde lädt Maria Plescher am Montag, 23. Januar, um 15 Uhr, in das Seniorenzentrum St. Engelbert (Raum Stadtblick), Hohlweg 8, in Brilon ein. Eingeladen sind Alle, die Spaß an Unterhaltung und Austausch in plattdeutscher Sprache haben. Der Unkostenbeitrag für Kaltgetränke beträgt 2 Euro. Um Anmeldung wird unter Telefon (02961) 9657414 gebeten.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon