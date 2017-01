Haus des Wissens: Stadtbibliothek Brilon!

Brilon-Totallokal: Propst Dr. Reinhard Richter zu Besuch in der Stadtbibliothek Brilon!

brilon-totallokal: Die alte Villa einer jüdischen Familie wird heute wunderbar belebt durch den Zustrom von jungen und älteren „Leseratten“, die Spaß am Lesen und Entdecken des Wissens haben. Ein kleiner Erlebnispark eröffnet sich in der Stadtbibliothek Brilon! Ein Buch will entdeckt werden. Umschläge machen mit ihren Titeln neugierig und dann führen die Inhalte in eine andere Welt. Und nicht nur das: Neue Medien bereichern die Kommunikationsmöglichkeiten. Und zu allem kommt noch, dass sich zwischen den Regalen Menschen treffen, die beim Lesen und Stöbern ihr Leben wie ein Buch öffnen. Gespräche vertiefen das Gelesene und lassen in die Tiefe wachsen.

Unsere Bibliothek verdient eine belebende Nutzung und Unterstützung durch die „öffentliche Hand“, die in ihren Linien und Furchen lesen lässt.

Viel Freude beim Stöbern wünscht Ihnen und Euch Propst Reinhard Richter

