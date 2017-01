„Tag der offenen Tür“ an der Sekundarschule Brilon

Brilon-Totallokal: Team der Sekundarschule Brilon freut sich auf zahlreiche Gäste

brilon-totallokal: Die Sekundarschule Brilon lädt am Freitag, dem 20.Januar, alle interessierten Eltern und Kinder, die zum kommenden Schuljahr zur Sekundarschule wechseln möchten, zu einem Tag der offenen Tür ein. Dieser findet am Schulzentrum, dem Standort der Klassen 5-7, in der Zeit von 15 bis 17:30 Uhr statt.

Innovative Unterrichtsmethoden

Die Sekundarschule Brilon arbeitet seit einigen Jahren in den Hauptfächern erfolgreich mit einem Kompetenzraster. Diese innovative Unterrichtsmethode wird für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch ausführlich von kompetenten Lehrkräften als auch von tagtäglich damit arbeitenden Schülern vorgestellt.

Mehr Vielfalt. Mehr Schule.

Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, sich über das unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebot zu informieren. Die Grundschülerinnen und Grundschüler können den Unterricht in Gesellschaftslehre, Literatur, Philosophie, Informatik und vielen anderen Fächern besuchen. So können sie erste Erfahrungen im Lernen mit Begriffsmolekülen, dem Kamishibai und digitalen Medien machen. Kleine Forscher sind in den Naturwissenschaften, in der Chemie und Physik oder auch im technischen Bereich gefragt.

Doch es ist nicht nur für die geistige Ertüchtigung gesorgt. Eine neu montierte Boulderwand und ein Waveboardparcours sprechen bewegungsfreudige Kinder an. Als Stärkung bieten sich anschließend frische Waffeln oder ein selbst verzierter Muffin an.

In den Pausenhallen beantworten Mitglieder der Schulleitung sowie Schülerguides jederzeit die Fragen der Besucher. Das gesamte Team der Sekundarschule Brilon freut sich auf zahlreiche Gäste.

Quelle: Hildegard Schneider, Heinrich-Lübke-Schule

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon