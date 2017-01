Fahren unter Alkoholeinfluss in Alme

Blaulicht – Nachrichten: Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille…

Brilon: Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Freitagabend um 23.30 Uhr in Brilon-Alme auf der Moosspringstraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Paderborner unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutentnahme beim Fahrer wurde angeordnet.

Auto landet im Bach – Fahrerin wurde leicht verletzt

Brilon: Am frühen Freitagmorgen landete ein Auto in der „Hoppecke“. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Um 04.20 Uhr befuhr eine die 33-jährige Frau die Bundestraße 251 in Richtung Brilon-Wald. Auf schneeglatter Fahrbahn kam ihr Auto ins Schleudern und schlitterte nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte eine etwa 20 Meter tiefe Böschung hinab und blieb auf dem Dach in der Hoppecke liegen. Die Frau konnte sich leichtverletzt aus dem Auto befreien. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon