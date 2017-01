Film: Der Propst im Stadtarchiv? Griechenland vor 100 Jahren ?!

Wort in die Woche! Thema Griechenland vor 100 Jahren – Das Bad der Geschichte

brilon-totallokal: Wer wissen will, was in Brilon und anderswo vor einhundert Jahren geschah, der muss in luftige Höhen des Städtischen Verwaltungsgebäudes steigen, um die Niederungen der Vergangenheit zu entdecken. Unmengen an wertvollem historischen Material wurde von fleißigen Händen zusammengetragen, geordnet und in Schachteln den Jahren zugeteilt. Die freundlichen Damen, die dort ihre Arbeit leisten, entstauben nicht nur Vergangenes, müssen auch gut überlegen, was von heute in die Zukunft getragen werden soll. Was sollen unsere Nachkommen über uns mal lesen dürfen? Was ist wichtig, was ist unwichtig? Ändern sich die Wertigkeiten mit den Jahren?

Archive wachsen und brauchen Raum! Eine ausladende Räumlichkeit täte den Mitarbeiterinnen, den Nutzern und den Dokumenten gut!

Herzliche Grüße aus dem Staub der Akten und Zeitungen von einst in die frische Sommerluft! Ihr und Euer Propst

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon