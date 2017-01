„Mach DEIN Ding!“ – Karrieremöglichkeiten in Brilon

Brilon-Totallokal: Karrieremöglichkeiten in Brilon

brilon-totallokal: „Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ Dieser Spruch wirkt zwar ein wenig angestaubt, ist aber hinsichtlich des Angebots an Ausbildungsplätzen in Brilon sehr aktuell. Schließlich bietet die Stadt mit marktführenden, national und international agierenden Unternehmen, mit verschiedensten handwerklichen und sozialen Einrichtungen, mit Instituten im Bankenbereich ideale Startmöglichkeiten für eine berufliche Karriere.

„Karriere in Brilon“

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT-Brilon, stellten am 9. Januar 2017 im Sitzungssaal der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG die zweite Auflage des Magazins „Karriere in Brilon“ vor. Anhand von 15 beruflichen Lebenswegen zeigt sich, wie man hier vor Ort optimale Voraussetzungen findet, eine Karriere zu starten. Die – zum größten Teil – noch in der Ausbildung befindlichen jungen Leute beschreiben ihren typischen Arbeitsalltag, legen ihre Entscheidungsgründe für den gewählten Beruf dar und stellen die Besonderheiten ihrer Arbeit heraus. Auch zwei „Rückkehrer“ schildern ihren erfolgreichen „Wiederneuanfang“ in ihren Berufen. Die Broschüre enthält zudem noch detaillierte Informationen zu den einzelnen Berufen und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in den entsprechenden Unternehmen

Einige der jungen Leute, die in der Broschüre zu Wort kommen, waren auch persönlich bei der Vorstellung des Magazins da und gaben so einen authentischen Einblick in ihr Berufsleben und schilderten ihre Erfahrungen.

„Mit dem Magazin kann man die verschiedenen Berufsbilder griffiger machen und den Berufen ein Gesicht geben!“ Für Oliver Dülme ist die Verteilung des Magazins an den Schulen auch ein gutes Mittel, dem Fachkräftemangel zu begegnen. „Die Bedeutung Brilons als Wirtschaftsstandort kann so gestärkt und dem demografischen Wandel entgegengesteuert werden.“ Bürgermeister Dr. Christof Bartsch hofft auf positive Auswirkungen und dankte zudem Karl-Udo Lütteken, Bankvorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, für das Sponsoring seitens der Volksbank. „Als genossenschaftliche Bank in der Region wissen wir, wie wichtig der Nachwuchs für die heimische Wirtschaft ist. Auch wir als Volksbank legen großen Wert auf die Ausbildung!“ versicherte Karl-Udo Lütteken.

Das neue Magazin ist ab sofort in der BWT, im Rathaus, in der Volksbank Brilon und seinen Filialen kostenfrei erhältlich. Digital kann die Broschüre auf www.briloner-wirtschaft.de eingesehen werden.

Briloner Ausbildungskompass

Um sich einen größeren Überblick über die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten in Brilon zu verschaffen, kann man sich unter www.briloner-wirtschaft.de/ausbildungskompass/index.php informieren. Dort findet man derzeit 211 Unternehmen, die 141 verschiedene Ausbildungsberufe anbieten.

