Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs

brilon-totallokal: HSK. Am Samstag führte die Polizei im Hochsauerlandkreis erneut eine Kontrollaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs durch. Mit 25 Beamten wurden am Samstagnachmittag bis in den Abend hinein Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 81 Fahrzeuge und 97 Personen überprüft. Es wurden vier Strafanzeigen u.a. wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt gefertigt, drei Blutprobenentnahmen angeordnet und ein Führerschein sichergestellt. Der Führerschein gehörte einem 51-jährigen Autofahrer , der versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Mitten in der Autokolonne vor der Kontrollstelle wendete er sein Fahrzeug. Dabei behinderte er die anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei fuhr hinter dem Fahrzeug her und konnte es kurz darauf anhalten. Der Fahrer war betrunken. Zwei weiteren Autofahrern musste eine Blutprobe entnommen werden nach Fahrten unter Drogeneinwirkung.

Neben den festen Kontrollstellen wurden auch die Wohngebiete bestreift. Auch hier wurden Fahrzeuge und Personen überprüft. Mit den Kontrollen will die Polizei weiterhin den Druck auf potentielle Einbrecher erhöhen und Erkenntnisse sammeln, die bei der Aufklärung bereits geschehener Taten von Bedeutung sein können. Neben der eigenen Präventions- und Ermittlungsarbeit ist die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Scheuen Sie sich daher nicht, bei verdächtigen Fahrzeugen in Ihrer Gegend, bei merkwürdigem Verhalten Ihnen unbekannter Personen oder sonstigen Auffälligkeiten die 110 zu wählen.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon