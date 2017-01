Oventrop überreicht Scheck an Caritasverband Brilon

Brilon-Totallokal: Spende ermöglicht Ausbau des Behindertensports

brilon-totallokal: Mit einem Scheck in Höhe von insgesamt 2.000,- Euro an den Caritasverband Brilon überraschte die Firma Oventrop im Rahmen des Caritas Fußballturniers. Das Geld wurde vom Betriebsrat und der Geschäftsleitung der Firma zu gleichen Teilen gespendet.

Durch die Spende soll der Behindertensport der Caritas weiter ausgebaut werden. So legt die Caritas-Werkstatt Marsberg ein Bewegungsfeld an. Zusätzlich wird hier das Sportangebot um Boxen mit Sandsack und Handschuhen erweitert.

Die Caritas-Wohnhäuser in Brilon erhalten Bewegungsschaukeln. Damit werden die Bewohner, vornehmlich Senioren, auf Gleichgewichts- und Bewegungssinn geschult und gefördert.

Es ist ein besonderes Anliegen des Oventrop Betriebsrates und der Geschäftsleitung soziale Projekte finanziell zu unterstützen. So werden alljährlich heimische Institutionen berücksichtigt.

Scheckübergabe an Vertreter des Caritasverbandes Brilon durch Herrn Udo Kaspari (Personalleiter Oventrop) und Herrn Bernd Peters (Betriebsratsvorsitzender Oventrop) (hintere Reihe 1. u. 2. von links)

Quelle: i. A. Stephanie Betten, Oventrop GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon