Briloner Sternsinger sammeln über 14.400 Euro für Kinder in Not

brilon-totallokal: Schon um 8.30 Uhr herrschte am Dreikönigstag dichtes Gedränge im katholischen Pfarrzentrum. Rund 150 Königinnen und Könige hatten sich zur Sternsingeraktion in der Briloner Kernstadt versammelt. Zusammen mit Stadtkaplan Laubhold zogen sie in die Propsteikirche ein und feierten eine festliche Aussendung, in dessen Rahmen die Kreide gesegnet wurde. Insgesamt 47 Gruppen strömten danach in die Briloner Straßen aus und schrieben den Segensspruch an unzählige Haustüren. Das Kreidezeichen „C+M+B“ steht dabei für den Segen „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Die zahlreichen Spenden in den Sammeldosen sind auch in diesem Jahr zur Hälfte für den Verein „Kinder in Rio“ bestimmt, der durch den Briloner Pastoralverbund regelmäßig Unterstützung erfährt. Die andere Hälfe der Spenden geht an die offiziellen Projekte der bundesweiten Sternsingeraktion, bei der in diesem Jahr Kenia als Beispielland im Fokus steht. Bei einem gemeinsamen Frühstück im Vorfeld der Sternsingeraktion konnten sich die kleinen und großen Könige über die Verwendung der Spenden informieren. In über 100 Ländern profitieren benachteiligte Kinder und Jugendliche von der Aktion Dreikönigssingen.

Ebenso schnell wie die Sammeldosen füllten sich die Taschen der Sternsinger mit zahlreichen Süßigkeiten, Obst und Keksen. Auch hier bewiesen die Könige ihr großes Herz und spendeten einen Teil für hilfsbedürftige Menschen. Der bereitgestellte Einkaufswagen füllte sich schnell mit zahlreichen Leckereien, die nun vom Briloner Warenkorb an Bedürftige weitergegeben werden. Von der großen Hilfsbereitschaft war nicht nur der Leiter des Warenkorbs Uli Schilling begeistert. Zum Abschluss des Tages trafen sich alle Sternsinger zum gemeinsamen Abendessen im Pfarrzentrum und blickten auf einen anstrengenden, aber ebenso schönen Tag zurück. Herzlichen Dank an alle Spender, Sternsinger und ehrenamtliche Helfer.

Bildunterschrift: Die Sternsinger besuchten auch die Stationen und viele Patientenzimmer im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Quelle: Jan Hilkenbach

