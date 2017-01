„Damals wie heute – innovativ und gut für die Region“

Brilon-Totallokal: Sparkasse Hochsauerland zieht in ihrem 175sten Jahr positive Bilanz

brilon-totallokal: „2016 war das Jahr geänderten Kundenverhaltens, hoher Regulierungsdichte und verschärften Wettbewerbs. Ein Bündel von Herausforderungen, die wir in unserem Jubiläumsjahr hervorragend gemeistert haben “ resümiert Sparkassendirektor Peter Wagner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland. Im zurückliegenden Jahr feierte das Institut sein 175jähriges Bestehen.

Neuer Rekord im Kreditgeschäft

Das Kreditgeschäft hat sich 2016 sehr erfreulich entwickelt und konnte, wie schon in den Vorjahren, weiter ausgebaut werden. Auf bereits hohem Niveau wuchsen seit Jahresbeginn die Kundenkredite um mehr als 58 Millionen Euro (+ 5,4 %) und erreichten am Jahresende erstmals 1,1 Milliarden Euro. Peter Wagner sieht in dieser Entwicklung einen eindeutigen Beleg für eine anhaltende positive wirtschaftliche Entwicklung im östlichen Sauerland. Auch die Kreditneuzusagen lagen 2016 mit 204 Millionen Euro deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre und wurden von der heimischen Wirtschaft ebenso wie von Privatpersonen getragen.

Kundeneinlagen ebenfalls auch Rekordhoch

Die Sauerländer sind fleißige Sparer. Die Kundeneinlagen kletterten im zurückliegenden Geschäftsjahr um 15 Millionen auf 801 Millionen Euro. Damit hat die Sparkasse Hochsauerland erstmals die 800-Millionen-Grenze überschritten. Trotz der anhaltenden extremen Niedrigzinsphase haben die Menschen im Geschäftsgebiet ihr Verhalten kaum geändert. „Die Sauerländer und Sauerländerinnen setzen auf Sicherheit und sparen trotz geringerer Erträge und setzen weiterhin auf sichere Anlagemodelle“, weiß Sparkassendirektor Ulrich Dolle. Auch 2017 werde die Sparkasse Hochsauerland mit aller Kraft versuchen, die Einführung von Negativzinsen für ihre Kunden zu verhindern.

Trotz allen Sicherheitsstrebens und getrieben durch die niedrigen Zinsen bei klassischen Anlageformen, legen die Sparkassen-Kunden zunehmend ihr Geld in Wertpapieren an. Wie schon in den Vorjahren, verzeichnet die Sparkasse Hochsauerland einen hohen Zuwachs bei den Wertpapierbeständen. Insgesamt 225 Millionen Euro legten die

Kunden in börsengehandelten Papieren wie z.B. Aktien und Fonds an. Das ist ein Plus von 12 Millionen Euro. (+ 5,4 %).

Auch der Trend zum eigenen Haus oder zur Eigentumswohnung hält im oberen Sauerland an. Ebenfalls vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen lag die Geldanlage in Immobilien hoch im Kurs. Das ImmobilienCenter der Sparkasse Hochsauerland vermittelte 2016 Wohnungen und Häuser auch zur Vermietung und zu Anlagezwecken für über 16 Millionen Euro – ein neuer Rekord für das Geldinstitut. „Dass Wohnimmobilien so erfolgreich verkauft werden, spiegelt die Attraktivität der Region wider“, betont Sparkassendirektor Ulrich Dolle.

Vorteile der digitalen Innovationen ausschöpfen

Die digitalen Möglichkeiten haben das Kundenverhalten stark verändert. Dem hat die Sparkasse Hochsauerland mit der neuen Internetfiliale Rechenschaft getragen. Von allen Empfangsgeräten vom PC über Tablett bis zum Smartphone können die Sparkassen-Kunden bequem, überall und jederzeit ihre Geldgeschäfte abwickeln – über die Internetseite oder die Sparkassen-App. Sekundenschnelles Geldüberweisen von Handy zu Handy mit dem Bezahlverfahren „Kwitt“ oder die Fotoüberweisung sind möglich. Per Chat können Kunden zu den regulären Servicezeiten kompetente Informationen erhalten. Darüber hinaus hat die Sparkasse Hochsauerland gemeinsam mit der gesamten Sparkassenorganisation „paydirekt“, als sichere Internetbezahlmethode für ihre Kunden eingeführt.

Diesen Digitalisierungstrend wird die Sparkasse Hochsauerland auch künftig fortführen.

Aus eigener Kraft stellt sie sich damit dem Wandel in der Finanzbranche und bewahrt zugleich regionale Nähe und den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. „Damals wie heute ist die Sparkasse innovativ und gut für die Region“, so Sparkassendirektor Konrad Lenze.

Gutes tun- für soziale Einrichtungen, Vereine und Kultur

Im Jubiläumsjahr spendete die Sparkasse Hochsauerland zusätzlich 175.000 Euro – 1000 Euro für jedes Jahr des Bestehens und verzichtete auf glamouröse Feierlichkeiten. Stattdessen entwickelte sie ein attraktives Kulturprogramm für die gesamte Region. Für alle Orte, für alle Kunden „von acht bis 80“. Insgesamt schüttete die Sparkasse an Spenden und für Sponsoringmaßnahmen 675.000 Euro aus. „Im Grunde hilft jeder Sparkassenkunde aktiv dabei mit, die Region zu fördern und zu stützen, vom kleinen Anleger bis zum großen Kreditnehmer“ erläutert Sparkassendirektor Konrad Lenze.

Daten, Zahlen, Fakten Mio. € % Bilanzsumme 1.242 + 4,1 Gesamtkundenvolumen 2.156 + 4,1 Kundenkredite 1.131 + 5,4 Kundeneinlagen Wertpapierbestände 801 225 + 1,9 + 5,4

Bildunterschrift: v.l. Sparkassendirektor Ulrich Dolle, Vorstandsvorsitzender Sparkassendirektor Peter Wagner, Sparkassendirektor Konrad Lenze

