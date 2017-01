Hoppecker Dorfjugend unterstützt die Aktion Lichtblicke e.V.

Brilon-Totallokal: Neuer Jugendraum in Hoppecke eröffnet am 11. Februar

brilon-totallokal: Der am 17. Dezember durch Hoppecker Jugendliche durchgeführte Weihnachtsmarkt war auch in der dritten Auflage ein großer Erfolg. Die einzelnen Stände luden mit selbstgemachter Kunst und leckerem Essen zum Verweilen ein. Bei Live-Musik und reichlich Glühwein feierten die Gäste trotz kalter Temperaturen bis in den frühen Morgen. Zauberer Steffen Nitsche zog nicht nur die Kinder in seinen Bann, nachdem diese im frisch renovierten Jugendraum bereits fleißig gebastelt hatten. Für weihnachtliche Stimmung sorgten mit ihren Darbietungen der Musikverein Hoppecke, die Bläserklasse der offenen Ganztagsschule Hoppecke, die Hoppecker Nachtwächter und das Unplugged-Duo „2you“ aus Castrop-Rauxel.

Ein großer Teil des Erlöses, in Höhe von 1000€, geht in diesem Jahr an die „Aktion Lichtblicke e.V.“ Dieser Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien in ganz NRW, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.

Der Jugendraum, der bereits auf dem Weihnachtsmarkt besichtigt werden konnte, öffnet erstmalig seit ca. 10 Jahren, als regelmäßiger Treffpunkt für alle Kinder und Jugendlichen, am 11.02.2017 um 15 Uhr seine Türen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich die Räumlichkeiten anzusehen und selbst Ideen für die zukünftige Nutzung mit einzubringen.

Besonders bedanken möchte sich die Hoppecker Dorfjugend bei dem kürzlich aufgelösten gemischten Chor Hoppecke, der sich mit einer großzügigen Geldspende sehr für die Jugendarbeit und die Schaffung eines Jugendraumes in Hoppecke eingesetzt hatte.

Quelle: Timo Henke, Hoppecker Dorfjugend 2012 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon