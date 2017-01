Jugendparlament Brilon verabschiedet Janos Klink

Brilon-totallokal: Ehrenamtsnachweis verliehen

brilon-totallokal: Janos Klink war in der Zeit vom 2. September 2010 bis zum 13. Dezember 2016 Mitglied des Jugendparlaments Brilon und hat in dieser Zeit an 40 Sitzungen als Schriftführer, stellvertretender oder 1. Vorsitzender mitgewirkt. Er hat sich während seiner Amtszeit für alle anfallenden Aufgaben und durchgeführten Projekten besonders eingesetzt. Zu den Projekten des Jugendparlamentes gehören die Verlegung der „Stolpersteine“ zum Gedenken an die Opfer und Vertriebenen ehemaligen jüdischen Mitbürger, die Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten, Ausbildungsplatzbörse, Handykurse für Senioren, Streetball/-soccer-Events). Weiterhin gehörte der ständige Kontakt zur Politik und Verwaltung ebenso zu seinen Aufgaben wie die Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Familie und Senioren sowie die Präsens in der Öffentlichkeit.

Ehrenamtliches Engagement verdient Anerkennung. Wer sich ehrenamtlich engagiert, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag für eine aktive Bürgerschaft, sondern erlangt darüber hinaus auch besondere soziale Kompetenzen und Qualifikationen. Seit Anfang 2008 wird ehrenamtliches Engagement durch die Stadt Brilon in Form eines Ehrenamtsausweises gewürdigt. Mit dem Ehrenamtsnachweis für diese Freiwilligenarbeit können engagierte Bürgerinnen und Bürger das eigene soziale Engagement individuell dokumentieren und nach außen sichtbar machen. Besonders für Jugendliche und junge Erwachsene bietet die „Ehrenamtsbescheinigung“ eine zusätzliche Chance auf dem Weg in das Berufsleben. Der Ehrenamtsnachweis kann im Rathaus (Am Markt 1, Zimmer 7) beantragt werden – nähere Auskünfte erteilt Frau Kraft (Tel.: 02961/794-240).

Das Jugendparlament Brilon sucht aktuell weitere Mitglieder im Alter von 13 bis 25 Jahren, die sich mit Ihren Ideen, Plänen und Meinungen für die Interessen und die Zukunft der Jugend dieser Stadt einbringen wollen. Neben einem neuen Flyer präsentiert sich das Jugendparlament auch auf der Facebookseite (facebook.com/JuPaBrilon)

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon