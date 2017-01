VHS: Autogenes Training in Brilon

Brilon-Totallokal: Autogene Training – sich selbst zu Entspannen

brilon-totallokal: Das Autogene Training beruht insbesondere auf der Erkenntnis, dass über Konzentration körperliche Prozesse beeinflusst werden können. Ziel ist es, sich selbst in einen Zustand der Entspannung zu versetzen und physische wie auch psychische Verspannungen zu lösen. Bei einem Kurs der VHS Brilon lernen Interessierte diese Methode an sechs Abenden, immer Donnerstags, ab 02. Februar, in der Zeit von 19:30 bis 21:00 Uhr kennen.

Informationen und Anmeldungen unter: 02961 6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon