„Vier gegen die Bank“ im KINOSTAR

Brilon-Totallokal: Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium „Vier gegen die Bank“

brilon-totallokal: Am Freitag, 03. Februar startet im KINOSTAR das Programm für 2017. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium der Hauptstelle am Briloner Markt in Kooperation mit dem Kino Willingen die Krimikomödie „Vier gegen die Bank“. Filmbeginn: 20.00 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr.

Eintritt: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland

Ticket-Hotline: 02961-7930

Zum Film:

Vier gegen die Bank

Krimi, Komödie, Deutschland 2016

Peter (Jan Josef Liefers) ist ein Schauspieler, der noch vom Ruhm längst vergangener Tage zehrt, aber sein Kontostand nähert sich langsam dem Tiefststand. Werbeprofi Max (Matthias Schweighöfer) hat die Nase voll von seinen Chefs, will eine eigene Agentur aufmachen. Und Boxer Chris (Til Schweiger) will ein Trainingsstudio bauen, in erster Linie um seine zahlreichen Groupies zu beeindrucken. Peter, Max und Chris brauchen also Geld – doch als sich die Drei online über ihre Anlagen informieren, müssen sie mit Erschrecken feststellen, dass aus ihren Aktien nichts geworden ist. Schnell ist der Sündenbock gefunden: Der verklemmte Anlageberater Tobias (Michael Bully Herbig). Aber auch Tobias ist ein Opfer – und zwar das seines Chefs Schumacher (Thomas Heinze), der ihn loswerden will und ihm deshalb wichtige Bösen-Informationen vorenthalten hat. Also schmiedet die Gruppe ungleicher Männer einen Plan, auf Kosten der Bank reich zu werden…

FSK: Ab 12 Jahre

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

