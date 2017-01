Auf Skitour in den Alpen

Brilon-totallokal: Fotopräsentation von Friedhelm Walter Donnerstag, 26. Januar 2017, 20.00 Uhr

brilon-totallokal: Das Gehen von Skitouren hat in den letzten Jahren hohen Zuspruch erhalten. Immer mehr Menschen widmen sich dieser ursprünglichen Form des Skilaufens. Friedhelm Walter berichtet über verschiedene Ein- und Mehrtagestouren.

Wie im Sellrain, in den Chiemgauer Alpen, in den Berchtesgadener Alpen, von Mariaalm zur Buchauerscharte Richtung Steineres Meer, am Hochkönig und den Tuxer Alpen im Bereich der Lizumer Hütte; er berichtet auch von der Sektionstour 2016, die in diese Region führte.

Zu diesem Vortrag des Deutschen Alpenvereins sind Mitglieder und alle interessierten Gäste herzlich willkommen. Bitte beachten sie das ab dem 01.01.2017 die Monatstreffs im Kolpinghaus Derkere Strasse 3 stattfinden. Der Eintritt ist frei!

Quelle: Andreas Schmidt

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon