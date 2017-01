Bereit für Jubiläumskonzert

Brilon-Totallokal: Viel geprobt haben die Spielleute für ihr Jubiläumskonzert

brilon-totallokal: Unlängst fand das Probenwochenende des Spielmannszuges Bigge Olsberg im Feuerwehrgerätehaus in Olsberg statt. Viel geprobt haben die Spielleute für ihr Jubiläumskonzert. Hierzu konnte für den Samstag Patrik Wirth aus Essen als externer Ausbilder gewonnen werden, für die Schlagwerker brachte er Sascha Köster aus Wülfrath mit. Und somit stand der Samstag im Zeichen der neuen Stücke, die beim Konzert gespielt werden sollen und Stabführerin Susanne Dudek wusste natürlich, wo es noch etwas klemmte und die entsprechenden Passagen wurden in insgesamt vier Probeeinheiten einstudiert und wiederholt. Der Samstag endete dann mit einem ersten Zusammenspiel aller Spielleute. Hier zeigten sich die Ausbilder bereits sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Da wo es jetzt noch Probleme gibt, werden diese noch in den nächsten Wochen aus dem Weg geräumt und an letzte Feinheiten gefeilt.

Am zweiten Tag, der Sonntag wurden dann alle anderen Stücke, die zur Aufführung kommen sollen in einer Gemeinschaftsprobe geprobt Bestens vorbereitet freuen sich alle Akteure des Spielmannszuges auf das Konzert. Das Jubiläumskonzert findet im Rahmen des 90 jährigen Bestehens des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Bigge Olsberg am 25.März 2017 in der Bigger Schützenhalle statt. Als Gastverein wird der Musikverein Wulmeringhausen das Konzert mitgestalten.

Wer jetzt Lust hat den Spielmannszug musikalisch zu unterstützen ist bei uns jederzeit herzlich willkommen. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene; jeder ist gerne gesehen. Wer also Lust auf Musik hat, kann sich mit unserer Jugendwartin Marion Menke unter 02962/ 6149 in Verbindung setzen.

Foto: Externer Ausbilder Sascha Köster

Quelle: Günter Mertens, Spielmannszug Bigge Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon